Cocciarini: "Este grupo demostró que tiene carácter para pelear grandes cosas"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Perfil bajo, solidaridad, sacrificio y trabajo silencioso.

En algunas de las virtudes del capitán Agustín Cocciarini se resumen -casi como espejo- muchas de las características de este Villa Mitre, que ayer eliminó a Olimpo y jugará la final por el ascenso a la Primera Nacional.

"En el primer partido Carlos (Mungo) me dio la cinta y me dijo que iba a ser el capitán. Es algo que me pone muy contento. Yo trato de transmitirle a los chicos que desde la humildad se logran las cosas y hoy estamos a 90 minutos de consagrarnos y escribir una historia grande en el club", contó el Negro en pleno festejo en la sede tricolor.

La foto para el recuerdo. Los capitanes con la cuaterna arbitral.

Su equipo se quedó con el clásico por penales y sigue imparable en los playoffs: antes eliminó a Sportivo Belgrano de San Francisco (4 a 0) y San Martín de Formosa (2 a 0).

En lo sucesivo, la Villa se medirá el próximo fin de semana ante Racing de Córdoba (en escenario neutral y a designar) en busca del ascenso. 90 minutos (con chances de penales) a todo o nada.

"Estoy muy feliz por llegar otra vez a una final, en este torneo que es complicadísimo, y hacerlo con amigos es impagable", admitió Agustín.

De cerca, la marca de Cocciarini ante Ham.

"Sabíamos que iba a ser un partido durísimo -agregó-, Olimpo había hecho muy bien las cosas, pero confiábamos a pleno en nosotros. Creo que sí había un ganador éramos nosotros, las chances de ellos fueron todas insinuaciones con pelotas paradas. Después se definió por penales y estuvimos más precisos".

-El ingreso de Moyano, siendo tan importante en su debut en el club (en el Federal), ¿habla también de lo que es el grupo?

-Sí, desde el primer momento le recalqué a los chicos que se veía que el grupo era bueno, con gente buena humanamente. Eso hace que nos potenciemos uno al otro. Tenemos varios chicos que quedan afuera y que están capacitados para jugar. El Negro (Moyano) entró y respondió con creces; me pone muy contento por él.

-Negro, si bien el gran candidato parecía ser Olimpo, se pudieron meter en otra final mostrando una gran versión del equipo en los playoffs.

-Creo que desde que empezamos los cruces demostramos que este grupo tiene carácter para pelear grandes cosas. Si bien Olimpo por ahí era el candidato por la diferencia que había hecho en la fase regular, pero confiábamos plenamente en nosotros en que le podíamos ganar tranquilamente y estamos acá festejando. Queda un pasito más.

Elordi, Peralta y Corro se suman a los abrazos.

-¿Es un plus llegar a la final eliminando a Olimpo, el clásico rival?

-Sí, la verdad que sí, nosotros habíamos hablado en la semana que obviamente era una semi y que si pasábamos quedaba un partido más. Todavía no cumplimos el objetivo, pero esto es un plus importante y esta banda va a seguir escribiendo la historia.