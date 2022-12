El Gobierno homenajeó la gestión de González García en Salud

El ex ministro de Salud Ginés González García regresó a la Casa Rosada para ser homenajeado por el gobierno nacional por sus "20 años de políticas públicas sanitarias".

Fue su primera vez en el edificio tras haber sido eyectado de la gestión en el marco del escándalo de la "vacunación VIP" en medio de la pandemia de coronavirus.

"No hubo vacunatorio VIP de ninguna manera, eso no fue así. Eso fue un hallazgo periodístico que significó mucho más que un problema con la Justicia, sino un problema mediático", aseguró González García.

En declaraciones a La Nación+, el ex ministro de Salud reiteró que "realmente no hubo ningún vacunado que no correspondiera".

"El que se dijo que vacunaron por ser amigo mío (en referencia al periodista Horacio Verbitsky) tenía 79 años y nosotros estábamos vacunando ya a los más de 60", afirmó el ex titular de la cartera sanitaria.

En tanto, al ser consultado sobre si hacía alguna autocrítica sobre su gestión, González García expresó: "Uno siempre piensa que podría haber hecho más, pero soy consciente de que busqué vacunas por todo el mundo y al principio estaba muy difícil".

González García llegando a Casa Rosada (foto: Infobae)

"No volvería a ejercer un cargo público. Estoy trabajando en la parte académica y estoy escribiendo una novela. Una historia de amor en mi pueblo", agregó el ex funcionario.

El homenaje fue encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el marco de la última reunión de este año del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada.

Fue por sus 20 años de "políticas públicas sanitarias", entre las que destacaron el plan Remediar, la ley de Salud Sexual y Reproductiva y los medicamentos genéricos.

“No me arrepiento de lo que pasó. Igualmente uno no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas de la que hice. Trabajamos muy bien y creo que no nos fue menos mal como país que al resto de los países del sur”, agregó. (NA)