La mamá de Ángel, sobre el fallo: "Esperaba otra cosa"

Luego de que se conociera el veredicto que encontró culpables a dos de los seis imputados por irregularidades en la investigación por la muerte de Ángel Almada, la madre del joven valoró que “se llegó a traerlos hasta el banco”, aunque “era otra cosa la que esperaba”.

“Yo solamente quería que se haga justicia”, remarcó Silvia Almada. “Hace seis años y ocho meses que estamos acá, peleándola”, agregó sobre la causa por el fallecimiento de su hijo, ocurrido en marzo de 2016 en Ingeniero White.

Este mediodía, la jueza en lo Correccional N°3, Susana González La Riva, dio el veredicto para cada uno de los acusados: cinco policías y el entonces delegado municipal de Ingeniero White.

El fallo determinó la culpabilidad del comisario Andrés Emir Mansilla y el oficial principal Marcelo Fabián de la Rosa, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" imputado por el fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la UFIJ Nº 8.

En tanto, los efectivos Gustavo Federico Rafael Cevallos, Claudia Elizabeth Olivera y Lidia María Magalí Ayala, así como el exdelegado whitense, Marcelo Acosta, resultaron absueltos.

De las absoluciones, la del exdelegado fue la más lamentada por la madre de Almada. “El señor Acosta me debe muchas explicaciones todavía. Jamás hablé con él. Las explicaciones me las tiene que dar acá”, dijo en referencia al tribunal.

Al exdelegado de la localidad portuaria se le imputaba por usurpación de autoridad (por tomar conocimiento del contenido del sumario cuando debía ser reservado), teniendo en cuenta que su hija compartió con el joven horas previas al desenlace.

Para Silvia, la condena de Acosta “era importante porque actuó de mala fe, en todo momento”.

Y agregó: “Él se llenó la boca diciendo todo lo que quería a mi hijo y sabemos que no era la realidad, que él no lo quería porque tenía una relación con su hija. Él siempre dijo que mi hijo no era lo suficiente para su hija”.

Sin embargo, la madre de Ángel rescató haber alcanzado esta instancia en la causa. “Era obviamente otra cosa la que esperaba. Pero se llegó a traerlos hasta el banco", dijo. "Llegamos acá gracias al periodismo, a mi abogado, a mi fiscal, a las mamás y a todos los que me acompañaron este tiempo”, agregó, entre lágrimas.

"Mi hijo me da las fuerzas para seguir luchando. Él está a mi lado”, cerró.