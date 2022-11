“Le pifié en todo”: el lamento de Martina tras analizar su paso por Gran Hermano 2022

La exparticipante de Gran Hermano 2022 Martina Stewart Usher, quien se hizo viral por las denuncias por maltratar a sus alumnos menores de edad, lamentó su salida del reality y reconoció que la “pifió en todo”.

“Hice lo que pude”, aseguró Martina en diálogo con LAM, quien se defendió de las críticas en su contra por su participación en el programa.

“Afuera vos ves un tape que te arman con lo de la semana. Es muy difícil conocer a una persona por ver videos. Afuera te juzgan por lo que hacés o lo que no hacés. Se olvidan que somos personas”, dijo la joven.

“Yo no entré a Gran Hermano con un coso (manual) de cómo jugar. Hice lo que pude”, se sinceró. Y agregó: “Seguramente la pifié en no ver los programas. Mi error fue no saber cómo era el juego. La pifié en todo”.

Respecto a quién podría ser el ganador de Gran Hermano 2022, la ex participante no tiene un candidato. “No sé quién va a ganar. Estoy perdida. Para mí tiene que ganar el mejor jugador, no la mejor historia”, consideró.

Gran Hermano 2022: Martina habló sobre las denuncias y críticas en su contra

Tras las acusaciones en su contra, Martina participó del debate de Gran Hermano 2022 una vez que fue eliminada y expresó: “No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo".

También respondió a las críticas que recibió por sus comentarios homofóbicos, al decir que le daba “asquito” las personas bisexuales en su presentación en el reality. "Yo sabía que con eso picanteaba, que era algo que iba a chocar, pero no es algo que pienso. Fue algo para la presentación para que haga ruido", argumentó.

“Fui a un colegio de monjas, para mí siempre fue mamá y papá no había otra opción", sumó, al mismo tiempo que admitió que se está “deconstruyendo” y que está trabajando sus prejuicios con su psicóloga. (NA)