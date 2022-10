López: "Es indigna la manera en que se trató a los comerciantes del Mercado Municipal"

La concejala Analía López (Frente de Todos) cuestionó al Municipio por haber decretado el cierre preventivo del Mercado Municipal sin haber dialogado con los comerciantes que se desempeñan en el lugar y opinó que el trato hacia los mismos fue algo indigno.

"Es indigna la manera que se los trata. No puede ser que a través de una conferencia de prensa te enteres que se cierra el mercado donde trabajas o desarrollas tus tareas. Y pensemos que además hay vecinos que se proveen en ese lugar", dijo en el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play

"Como mínimo es negligente y si se encontraron con este problema gobernando deberían haber encontrado una solución y hacerlo con proyección antes de determinar el cierre y la clausura, que no es la respuesta", dijo.

"Esto es no hacerse cargo de las problemáticas de la ciudad porque se pone en riesgo el trabajo de la gente", aseguró.

"Cuando hablo de no gestión lo digo porque determinar el cierre de un edificio que es propio del Municipio es un problema, no puede ser que quien administra el mercado no se haya enterado los problemas que había", agregó

Consultada sobre los dichos de comerciantes sobre la posibilidad de entregar esos locales y el mercado a "empresarios amigos de la gestión municipal" sostuvo que "no tienen conocimiento del proyecto integral que el Municipio busca concretar" pero que "si sumamos que se está peatonalizando esas calles aledañas, se entregan espacios públicos a empresarios privados y hay una mirada poco inclusiva sobre el tema, las dudas aparecen: uno más uno siempre es dos", dijo.

"Los funcionarios del Municipio deben aclarar esto cuanto antes y nos parece que los concejales tenemos que tener acceso al proyecto integral que tiene la comuna. Pedimos una reunión urgente con el oficialismo y espero que se concrete en las próximas horas", destacó