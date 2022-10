Lorenzo Natali: "Yo no pedí ser candidato a intendente, me lo están proponiendo"

El diputado provincial Lorenzo Natali aseguró hoy que no descarta la posibilidad de ser candidato a intendente en 2023 y contó que, aunque no tuvo propuestas formales, se encuentra analizando su posible postulación.

"Yo no pedí ser intendente: me lo están proponiendo, no de manera formal, pero se habla del tema. Con esto no me estoy haciendo el difícil, ni coqueteando, y lo estoy analizando porque es algo que me emociona y no lo puedo resolver tan fácilmente", dijo en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

"No digo que sí ni que no, me candidatearon sin preguntarme y en las encuestas y en la elección del año pasado nos fue muy bien, entonces estoy entre los posibles candidatos. Quizás para algunos que no tenían en cuenta esta posibilidad un año atrás eso genera resquemores", agregó, a la vez que sostuvo que la jefatura comunal es un cargo que le genera "mucho respeto" y que no está seguro de reunir todas las condiciones que hacen falta para ejercerlo.

Consultado por cómo lo afectan las críticas y comentarios sobre su posible postulación, dijo que "hay que curtirse y no es fácil porque hay mucha agresividad en las redes sociales", aunque sostuvo que a pesar de todo analiza su posible candidatura y que la definición llegará más adelante. "Aunque no depende solo de mí" sino de todo un contexto político, según matizó.

"Me halaga y me genera mucho respeto el cargo de intendente", afirmó.

En otro orden, también comentó que gestionó una iniciativa para que chicos de escuelas carenciadas puedan pasar una tarde en los cines y en el shopping. "Varias empresas privadas le dieron aval a mi idea de concretar un proyecto que se realizó durante la intendencia de Cristian Breitenstein, en la cual los chicos pasaban una tarde en el cine y se llamaba `Un día de película`".

"La idea es que puedan usar los cines, comer en un local de comidas rápidas del shopping y tener una tarde diferente sin costo. Por suerte muchas de estas empresas privadas respondieron de manera positiva ante mi propuesta, entre ellas Rastreador Fournier para los traslados", contó.

Ayer, el histórico dirigente radical Juan Pablo Baylac opinó que Lorenzo tiene todas las condiciones para ser intendente y que a pesar de "estar verde en política" tiene la principal cualidad, que es la de ser un buen vecino.