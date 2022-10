Murió Jerry Lee Lewis: el creador de "Great Balls of Fire" tenía 87 años

Jerry Lee Lewis, uno de los líderes del rock and roll estadounidense de los años 50, falleció esta mañana a los 87 años.

El último sobreviviente de una generación de artistas innovadores que incluía a Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, murió en su casa en Memphis, Tennessee, según informó su representante Zach Farnum en un comunicado.

El cantante, que se ganó un lugar en la mesa de las grandes estrellas del género, fue parte de diferentes escándalos vinculados a su vida personal, entre ellos, su casamiento en secreto con una prima de 13 años.

A raíz de esto, la carrera de Lewis cayó en un pozo a finales de los años ‘50 y, aunque experimentó algunos pasajes de éxitos, su figura no fue reivindicada hasta la aparición de la biopic "Great Balls of Fire!", de 1989.

Tras años de escarnio público y problemas con las drogas, la redención final llegó en 2006, con el mencionado álbum, en donde a modo de autohomenaje registró dúos con Mick Jagger, Rod Stewart, Ringo Starr, B.B. King, Bruce Springsteen, entre otros, bajo la producción de Jimmy Rip, excolaborador del vocalista de Rolling Stones.

Un histórico del rock

Nacido el 29 de septiembre de 1935, en el seno de una familia pobre, en un pueblo cercano a Louisiana, Jerry Lee Lewis se volcó por el piano desde muy chico, atraído por las voces de los cantantes negros de blues.

En sus primeros años de carrera, grabó en su pueblo natal algunas canciones country dentro del estilo boogie-woogie, pero sufrió un duro revés cuando comenzó a ser rechazado por varios productores porque consideraban que la moda era tocar la guitarra y no el piano.

Como respuesta decidió viajar a Memphis para probar suerte en el estudio Sun Records, que concentraba a los pioneros del rock. Allí grabó éxitos como “Whole lotta shakin´goin´on”, “Breathless”, “High School Confidential” y, por supuesto, “Great balls of fire”.

Premiado

Una semana antes de conocerse la noticia de su muerte, se lo pudo ver en su casa, en la cama y ya con su salud deteriorada. Fue cuando recibió la distinción de haber sido inducido al Salón de la Fama de la música Country.

El posteo fue acompañado por el siguiente texto: “Jerry Lee Lewis finalmente fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. El legendario Jerry Lee estaba demasiado enfermo de gripe para asistir a la ceremonia. Su querido amigo @kristofferson aceptó en su honor de @officialhankjr y Kris y su esposa Lisa fueron lo suficientemente amables como para conducir hasta Memphis y presentárselo a Jerry Lee en persona. Te amamos, Kris, muchas gracias, y muchas gracias a todos los millones de fanáticos que apoyaron este esfuerzo, compañeros del Salón de la Fama y artistas, @officialcmhof y el personal y @cma por honrarlo”.

También se publicaron las palabras de Jerry Lee: “Queridos amigos y fans en Nashville, Es con profunda tristeza y desilusión que les escribo hoy desde mi lecho de enfermo, en lugar de poder compartir mis pensamientos en persona. Intenté todo lo que pude para desarrollar la fuerza para venir hoy. Lo esperaba con ansias desde que me enteré a principios de este año. Mis más sinceras disculpas a todos ustedes por perderse este excelente evento, pero espero verlos a todos pronto. Ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country es el mayor honor en la música Country”.

“A lo largo de más de 60 años cantando música profesionalmente, el country siempre ha sido el género en el que me sentí más en casa, entre mis compañeros artistas, la radio y los involucrados en la industria. Me siento honrado de ir al Salón de la Fama con algunos de mis héroes, Hank Williams Sr., Jimmie Rodgers, entre otros, sin mencionar tantos amigos increíbles que han sido tan buenos conmigo a lo largo de los años. Gracias a todos por su apoyo y amor y por elegirme en el Salón de la Fama de la Música Country y, sobre todo, gracias a Dios por permitirme experimentar este honor mientras todavía estoy aquí. Como no pude estar en persona con ustedes hoy, le pedí a uno de mis amigos más cercanos y queridos que aceptara este gran honor para mí, y él no es ajeno a este proceso: el legendario Kris Kristofferson”, finalizaba la publicación. (La Nación)