League Of Legends está de aniversario

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Un dia como hoy hace un poco más de una década nacía League Of Legends, un juego donde dos equipos de cinco jugadores deben derrotar el nexo del rival, una estructura que se encontraba en el lado opuesto del mapa donde se disputaba la partida. Esta premisa que a simple vista ya puede resultar interesante se potencia cuando sumamos a los Campeones, héroes de fantasía que serán nuestros avatares dentro de la partida, y quienes poseen una serie de poderes y habilidades específicos de cada uno.

Este género de videojuegos es conocido dentro de la industria como MOBA o Multiplayer Online Battle Arena, género que se popularizó durante los primeros años de los 2000 gracias al mapa Defense of the Ancients o DOTA en Warcraft III. Con la idea de separar este modo de juego de la plataforma inicial de Warcraft III que se encontraba en manos de Blizzard, quienes en ese momento se encontraban con el auge de su nuevo titulo llamado World of Warcraft, unos jóvenes llamados Brandon Beck y Marc Merill decidieron emprender su propio camino.

El impacto que tuvo este juego en la sociedad ya lo conocemos, logrando posicionarse no solamente como uno de los títulos más jugados de la historia, sino que siendo uno de los principales exponentes de los deportes electrónicos actuales.

Gracias al esfuerzo de miles de personas alrededor del mundo hoy por hoy existen los equipos profesionales de deportes electrónicos, quienes plantean una estructura que permite trabajar en conjunto con muchísimas personas de distintos rubros, ademas de los jugadores propiamente dichos. Nutricionistas, Psicólogos deportivos, Diseñadores gráficos, Animadores, Fotógrafos y muchos más conforman la estructura de una escuadra de deportes electrónicos en la actualidad.

Pero sin lugar a dudas este impacto jamás hubiera sido posible sin la masividad a la cual llevo League Of Legends sus actividades, logrando patrocinios con marcas de primer nivel internacional como KIA, Kit Kat, Mastercard, Coca Cola y muchas más. Estos patrocinadores ven los frutos de sus inversiones cuando se celebra el World Championship, la competencia mundial de League of Legends anual, que ha batido récords de audiencia de más de 3 millones de personas en simultáneo.

fuente: esports charts https://escharts.com/news/worlds-2021-absolute-record-twitch

Es por eso que a pesar de todos los problemas que podamos tener con la comunidad agradezcamos de que existe, y tomemos el compromiso siempre de poder desde nuestro lugar hacer algo para cambiarlo. Hace no tantos años atrás hablar de la profesionalización de los videojuegos, por fuera de lo que es el desarrollo de los mismos, era hablar de una utopía. Hoy en dia ese enunciado no solo esta totalmente errado sino que ya quedó en el pasado, y eso es gracias al trabajo y compromiso de miles de personas alrededor del mundo que hacen de este un maravilloso juego.