Sóftbol: con apenas 18 años, Josefina Lacalle tiene bien ganado su lugar en la Selección

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Sus jóvenes y frescos 18 años no se condicen con la experiencia deportiva acumulada en los últimos años, que hoy le permite ganarse un lugar en el selecto grupo y vestir la camiseta más linda.

La noticia, algo inesperada según nos cuenta, fue un enorme voto de confianza para la joven jugadora bahiense Josefina Lacalle, una de las 16 jugadores que representarán al país en el Campeonato Panamericano de Sóftbol.

Lacalle compartirá equipo con otra bahiense, Mariana Gorosito, quienes elevarán la bandera de la ciudad en Guatemala, del 12 al 19 de Noviembre, buscando lograr la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y a la Copa Mundial de la WBSC 2024.

“La verdad que fue un poco inesperado. Pero este último tiempo hubo pequeñas cosas que me dieron esperanza y fuerza para ganarme ese lugar . Antes de que den la lista yo pensaba que siendo tan chica y habiendo compañeras con experiencia previa, no iba a tener la oportunidad. Pero se me dio y la verdad que estoy muy feliz, entusiasmada y ansiosa por el torneo”, comentó Josefina, jugadora de Indios en nuestra ciudad.

“Vengo trabajando con el equipo mayor desde principios de 2020. El año viví y jugué unos meses en Estados Unidos, gracias a una compañera con doble ciudadanía que me abrió las puertas de su casa, y eso creo que me ayudó a seguir formando parte del proceso y a ganar cada vez más consideración, además de haber jugado este año el Sudamericano Sub 21”, agregó.

Esa experiencia internacional, cuenta Lacalle, quien se desempeña como Pitcher (lanzadora) en campo, fue valiosa y por demás enriquecedora en lo deportivo y personal, aunque cree ella que el premio de defender la albiceleste va mucho más allá en el tiempo...

“Creo que se da como fruto del trabajo que vengo haciendo hace años. A fines de 2016 la Selección largó una convocatoria de jugadoras femeninas U15 para ir a mostrarse a Paraná, ahí me vieron y me convocaron para ser parte del proceso. Desde ese entonces he formado parte de la Selección en U15, U18 y luego la mayor. Y también una seguidilla de torneos internacionales. Participé de 3 sudamericanos U15, en 2017, 2018 y 2019; del primer Panamericano U17 en 2019; de los primeros Juegos Panamericanos Junior U19 en 2021; y del Sudamericano de Mayores 2022”, detalló.

Lacalle y Gorosito concentrarán junto al equipo que dirige técnicamente Gonzalo Zapata en Paraná (Entre Ríos), del 28 al 30 del corriente, con vistas a emprender viaje el 7 de noviembre hacia Guatemala.

La plantilla de jugadoras: Anabel Amarilla, Ana Sofía Bollea, María del Cielo Bonetti, Agustina Bonetti, Emily Burgos, Juliana Capdevila, Cintia Escalante, Dolores Fernández Melo, Candela Figueroa, Aldana Gómez, Daniela González, Mariana Gorosito, María Mercedes Grimolizzi, Josefina Lacalle, Keila Luna y Juliana Martínez.

El Cuerpo Técnico lo encabeza Gonzalo Zapata, acompañado por Nicolás Bittor, Roberto Bahler, Fernando Petric (coaches), Marianela Brauer (preparadora física), Romina Daier (kinesióloga) y Duilio Scialacomo (jefe de equipo).

Los grupos y el calendario de partidos serán anunciados por la WBSC Américas Softball en las próximas semanas.