Medalla al mérito: juega en Estudiantes, es ingeniera y vistió la celeste y blanca

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

El 2022 quedará marcado a fuego en la vida de Royel Luciana Maurer Bermejo.

La jugadora de básquetbol de Estudiantes se recibió de ingeniera civil en la Universidad Nacional del Sur hace dos meses y esta semana coronó la doble actividad siendo parte del seleccionado universitario nacional en los II FISU América Games.

El certamen se desarrolló en Mérida, ciudad de México, y culminó con la medalla de bronce para Argentina, tras superar a Brasil en el cotejo por el tercer puesto.

"Quería con todo el corazón ganar una medalla. Ya vestir la celeste y blanca fue increíble, y poder darle un cierre con una medalla es algo que no me voy a olvidar nunca. Cada pelota robada, cada triple, cada punto... cómo gritábamos todas... fue increíble. Este año me falta el torneo local solamente, porque entre la recibida y la celeste y blanca son muchas cosas. Estoy muy contenta", le contó a La Nueva.

La segunda edición de los que podrían considerarse Juegos Panamericanos Universitarios debió realizarse en 2020, pero la pandemia obligó a su postergación. La Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) contó con representantes de ocho disciplinas: vóleibol, fútbol, futsal, ajedrez, atletismo, judo, tenis de mesa y el citado básquetbol.

"La verdad es que fue un torneo increíble. Las expectativas que tenía eran medirme y ver mi nivel contra Estados Unidos, Brasil, México, los equipos con los que nos tocó jugar. Fue una experiencia terrible y un torneo muy físico. Me di cuenta que por ahí esa es la diferencia más grande, lo físico, porque a Estados Unidos le hicimos partido y le podíamos haber ganado", resumió la bahiense de 23 años que fue observada por el DT de la Selección mientras disputaba los Juegos Universitarios Argentinos.

"En cuanto al juego no hubo muchas diferencias; quizá con Estados Unidos sí, ya que tenía un juego muy distinto al nuestro —mencionó—. Poder jugar contra esos equipos de otros países fue increíble, no había imaginado nunca en mi vida estar en una situación como esa".

Argentina cayó con EE.UU. en el debut, por 50 a 41, y luego con México, por 76 a 73. Mientras que en el cierre de la fase de grupos venció a Brasil, por 69 a 64.

En semis, la selección perdió contra Estados Unidos, por 66 a 57. Y el partido por el bronce lo ganó 73 a 62.

"Que sea contra Brasil tiene un gusto distinto, estábamos todas que nos moríamos por jugar y además había una tribuna con los chicos, que fueron una ayuda grande", contó en relación al equipo masculino que minutos más tardes jugó la final y cayó con el local.

"El partido fue muy intenso por parte de ambos, los dos estábamos compitiendo para subir al podio —continuó—. Nosotras teníamos la cabeza bien enfocada en lo que había que hacer y muchas ganas de ganarlo. Creo que se notó en la cancha, pudimos sacar una diferencia, nos entraron los tiros y fuimos para adelante".

Maurer colaboró con 8 puntos en el partido definitorio, sumando dos triples y un doble.

"Mi rol pasó por ayudar un poco al traslado de la pelota, que es algo que yo por momentos hago en Estudiantes. Y después me fui abriendo más para el perímetro para poder sacarle provecho al tiro de tres. Más o menos cumplí esas dos funciones", señaló.

El DT del seleccionado fue Rodrigo Remedi y el equipo se completó con Mayra Arena, Micaela Barriga Naon, Micaela González, María Introncaso, Lucía Pagnini, Julieta Pérez Costa, Carla Rinaldi, Naomi Ríos y Valentina Tondi.

El viaje fue autofinanciado y los entrenamientos, escasos. Sumado a las altas temperaturas mexicanas, su ambición y el éxtasis generalizado, generaron un contexto tan inolvidable como difícil de repetir.

"Creo que teníamos equipo como para pelear la de oro, hay muchas chicas que juegan muy lindo, que tienen mucho recursos. Considero que faltaron entrenamientos para jugar a este nivel, para conocernos como equipo y poder pasar más la bola", respondió.

"En defensa no digo nada porque fue increíble cómo se defendió. Pero no entrenamos nada, fue apenas una semana en Buenos Aires y no estuvieron todas las jugadoras presentes. Recién entrenaron con el equipo completo en Mérida. Ese fue el por qué de no llegar a la final. Pudimos acomodar algunas cosas durante los partidos y por eso nos quedamos con la de bronce", completó.