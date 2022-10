Le tiraron nafta en la cocina y prendieron fuego: "Sentimos mucha impotencia"

Aseguran que fue intencional el incendio que se registró anoche en una casa del barrio Mara, en la que una joven de 23 años vive con sus dos hijos.

Según fuentes oficiales, la víctima declaró que un grupo de personas echó nafta en la ventana de la cocina y luego inició el fuego.

Las llamas fueron sofocadas rápidamente con ayuda de vecinos, entre ellos Verónica, prima de la propietaria, quien en diálogo con LU2 relató detalles del hecho ocurrido cerca de las 23 horas del miércoles en calle Fabián González al 1600.

"Yo veo el fuego desde mi casa y digo '¡los chicos!' y con mi marido salimos corriendo. Mi prima y los nenes estaban durmiendo cuando pasó", recordó. Los bomberos del Cuartel Central y personal de Defensa Civil acudieron al lugar cuando las llamas ya estaban extintas.

Entre lágrimas, Verónica dijo que por el hecho siente mucha impotencia. "Es gente que no tiene corazón. Si la llegaban a matar con los chicos adentro... Ella me decía 'si no fuera por vos y Vito, no la estaríamos contando'", manifestó.

Y se mostró preocupada por cómo afectó la situación a sus sobrinos. "El nene quedó traumado. No se podía dormir anoche, lloraba. Él mismo me agradecía a mí y a Vito de que lo salvamos, porque sino estaría 'con Diosito'".

Verónica aseguró que su prima no sabe por qué motivos se produjo el ataque y remarcó que no sufrió ninguna amenaza previa. "Ella misma dijo que no tiene problema con nadie. Trabaja todo el día. No hay indicios de qué puede ser lo que pasó", dijo.

Ahora, la víctima se va a mudar con sus hijos a la casa de su madre. "No puede vivir así. Ella me dijo que le dieron una señal", concluyó.