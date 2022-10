Bordeu 2022: Del diálogo al país de las oportunidades, ejes en el regreso de los discursos

“Los cabañeros han seguido mejorando la genética durante estos tres años sin una competencia normal y con la grave carga de una política negativa. Pero no bajaron los brazos. Por el contrario, siguieron con la certeza de que la Argentina va a volver a ser lo que fue. Y lo mismo puede decirse de los expositores comerciales e industriales”.

Lo dijo José Irastorza, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, en un tramo del discurso con motivo de la inauguración de la 138º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria que organiza la entidad en Bordeu.

En la apertura, de esta tarde, estuvieron el intendente municipal, Héctor Gay; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Dr. Javier Rodríguez, entre otras autoridades invitadas.

José Irastorza, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Por la pandemia del COVID-19, las dos últimas exposiciones locales se realizaron sin la presencia de público, ni muestras comercial ni industrial, así como tampoco se concretaron los discursos.

Hoy, el predio de Bordeu se vio desbordado de público como pocas veces, en respuesta a la expectativa que se había generado en la semana.

Justamente, Irastorza ponderó la presencia del ministro Rodríguez, luego de una ausencia de 15 años en un acto semejante para un dirigente de la política oficial actual. “Agradecemos mucho su presencia y esperamos un mensaje esperanzador para el campo que, en los últimos tiempos, ha faltado”, aseguró.

El directivo hizo historia y referenció que, antes, “las cosas de la vida normal se hacían bien”, pero que hoy sucede totalmente lo contrario.

“Hay dos razones para eso”, sostuvo.

“Por un lado la prosperidad de cada uno dependía, principalmente, de su esfuerzo personal porque iba a ser fructífero para quien lo hacía, pero también para la región y para toda la Argentina. Y, por otro lado, porque existían reglas adecuadas que se consagraban en la Constitución Nacional”, explicó.

También dijo el titular del SRBB que allí se dispone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y la misma igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas y que el artículo 17 dispone que la propiedad privada es inviolable.

Para el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, la exposición de Bordeu no es sólo una fiesta.

“Como venimos diciendo cada vez que acudimos a este tipo de celebraciones, se trata también de una demostración de lo que el sector puede hacer por la Argentina, porque es el más dinámico y el que más aporta a la economía del país”, comentó Nicolás Pino.

“Sólo necesitamos reglas justas y claras para que nos dejen trabajar”, agregó.

“Somos 227.000 productores, 35.000 empresas y establecimientos y casi 4 millones de trabajadores, de manera directa e indirecta, en todos los puntos del país. Por eso decimos que el campo es la actividad más federal de la Argentina, ya que representamos, por lo menos, el 15 % del Producto Bruto Interno”, explicó.

También dijo Pino que, en los últimos 20 años, el Estado recibió, en calidad de derechos de exportación, 130.000 millones de dólares desde el sector agropecuario.

“El tema es el destino. Por eso le preguntamos a la dirigencia de todo ese tiempo: ¿A dónde fue ese dinero?”, dijo.

Pino también recordó la gestión realizada por la SRA respecto de las retenciones, habida cuenta de la acción de amparo sobre su ilegalidad.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

“¿Por qué es ilegal? Porque no hay una ley que las ampare. Se venció el 15 de diciembre del año pasado y, al no aprobarse el presupuesto 2022, que incluía esta potestad, no puede aplicarse. Y sin ley no puede haber impuestos. Ahora esperamos el fallo de la Justicia”, sostuvo.

El dirigente también dijo que la Argentina es un país de oportunidades desde hace más de 120 años.

“Y así tiene que seguir siendo. Por eso les pedimos a quienes les toca gobernar; a quienes somos dirigentes del campo y a todos Uds., desde el lugar que les toque estar, apuntar a lograr esa Argentina”, comentó Pino.

Por su parte, el intendente Héctor Gay dijo que se vienen épocas difíciles y complejas, pero que hay que estar más unidos que nunca.

“En ese contexto quiero agradecer, como ya se ha destacado, la presencia del ministro Javier Rodríguez. Hace 15 años que no viene aquí un ministro del color político suyo y este es un enorme gesto que quiero valorar”, sostuvo.

“Fundamentalmente, porque a los problemas serios que tenemos los argentinos y las conflictividades que en forma inexorable se vienen, estoy convencido que sólo a través del diálogo y del consenso lograremos mejores resultados. No es ampliando la grieta como vamos a salir”, aseguró.

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca.

El jefe comunal felicitó a los organizadores, a los cabañeros y a todos los expositores por el esfuerzo tras dos años sin exposición presencial, así como pidió un especial aplauso para los trabajadores relacionados con la salud como consecuencia de la pandemia.

Gay ponderó, en otro tramo de su alocución, el permanente trabajo de quienes están en el sector agropecuario. Y fue un poco más allá.

“Ninguno de los productores que está aquí, que pasó la pandemia, la sequía y que lucha contra los avatares políticos, fue a pedir un plan para no trabajar. Sí piden algo: que simplemente los dejen hacer lo que saben”, afirmó.

“El problema es que, a veces, no se premia un esfuerzo que tiene en el campo un pilar fundamental por tratarse del sector más dinámico de la economía argentina; pero no siempre se lo trata así”, añadió .

La modelo Rocío Marengo también pasó hoy por Bordeu.

“No todos lo entienden, ya sea por razones ideológicas o por prejuicios, y más: están todos los días viendo cómo se le ponen más trabas al sector, cuando lo que necesitamos es alentar a la producción, que la gente produzca y, si le va bien, no es porque se trata de un oligarca, sino que será fruto de su trabajo”, concluyó el intendente bahiense.

Tras los discursos, se realizó el pericón nacional, el desfile de los grandes campeones de todas las razas y, al cierre, la presentación del humorista Gato Peters.

El Gato Peters, en la tribuna principal.

La 138º exposición concluirá mañana, con el remate de los reproductores. Será desde las 9.30, en el principal ring de ventas. La muestra comercial e industrial, en tanto, se extenderá hasta las 19. El acceso será libre y gratuito.

OTRAS NOTAS DE BORDEU 2022:

—Angus: La Helvecia presentó, por primera vez, el Gran Campeón de la exposición

—Polled Hereford: el premio mayor de la rural bahiense se fue para Punta Alta.

—Bordeu 2022: Rodríguez aseguró que se trabaja para "fomentar la producción y el trabajo"