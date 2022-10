"La Nueva." con Malena Villa: es una abogada bravísima en "El Hincha"

Por Franco Pignol

Parece que los papeles en donde hay hermanos nacidos el mismo día la persiguen. Interpretó a ambas hermanas idénticas en “El Ángel”, de Luis Ortega y ahora es melliza con el protagonista en “El Hincha”, de Alejandro Ciancio. Nada de esto sería tan llamativo si ella, en su vida personal, no tuviera una hermana con similares características.

Una coincidencia hermosa que tiene sus anécdotas.

“Sólo los mellizos saben lo que es cumplir años con tu hermana. Imaginate el de 15, nuca tenés un festejo propio, tu momento. Todo con tu hermana siempre. Pero tenemos algo de la noción de compartir muy arraigada”, sonríe Malena Villa mientras lo cuenta.

—Tenés una hermana melliza en la realidad. En “El Hincha” el protagonista es tu hermano mellizo. Y cuando hiciste “El Ángel”, de Luis Ortega, hiciste vos el papel de las dos mellizas. ¿Qué está pasando Male?

—(risas) lo más gracioso es que Luis (Ortega) no supo que yo en la realidad tenía una hermana melliza hasta que terminamos de filmar. Me quería matar porque estuvimos muchísimo tiempo buscando alguien parecido a mi. Igual, no somos muy parecidas con mi hermana y en “El Ángel” teníamos que ser iguales. Por eso decidimos hacer el duplicado.

Malena es actriz, cantante. En la ficción “El Hincha” interpreta a Pía, una abogada bravísima.

"Fue muy agradable la experiencia de esta serie. Por un lado porque la terminamos de filmar y se estrenó al toque y por el otro porque Ale (Ciancio), el director, genera un clima muy lindo de trabajo. Además, había algo muy familiar porque la mayoría del equipo estuvo en “El Marginal” y a mi la verdad que me recibieron muy bien, con los brazos abiertos. Esperamos que haya una segunda temporada para volver a vernos”.

—¿Qué te gusta más, filmar en cine, series o TV?

—Siempre hice cine generalmente. La única vez que hice algo así fue con un unitario. Yo me llevo mejor con este tipo de formatos, de series. Porque se filma muy parecido a una película, sólo que con más tiempo. Está dividido por capítulos pero no es como una tira diaria que tenés 125 episodios.

Estoy trabajando en un tercer disco, temas nuevos, video clip. Se me mezcló todo y estoy feliz".

—¿Cómo describirías a Pía?

—Es abogada y por suerte uno de mis mejores amigos es abogado y me ayudó mucho con los términos y demás. Lo fuimos construyendo de a poco. Con Vico nos llevamos bien instantánemente y teníamos que hacer juntos de estos hermanos mellizos, medio polémicos porque pasan mucho tiempo juntos y se tocan mucho…

—También tenés tu carrera como cantante.

—Ahora estoy trabajando en nuevo material, estoy muy inspirada. Estoy trabajando en un tercer disco, temas nuevos, video clip. Se me mezcló todo y estoy feliz con el estreno de esta serie y con los ensayos de la banda.

Negocios clandestinos

"El Hincha" ya está disponible completa en el On Demand de Flow. Es una serie original de Flow en coproducción con elnueve y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Con las actuaciones estelares de Victorio D'Alessandro, Luis Machín, Martín Slipak, Malena Villa, Silvina Acosta, Valentina Bassi, Nicolás García Hume y un gran elenco.

La ficción es una idea original de Gonzalo Arias (GM Comunicación), con dirección de Alejandro Ciancio (El Marginal). Además, fue la ganadora del Concurso Renacer Audiovisual 2021 siendo una de las producciones del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.