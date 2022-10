Los socios expulsados de Olimpo rompieron el silencio: "No lo vamos a permitir"

Más allá del derecho a réplica que cada imputado puede llegar a desarrollar en forma individual, los integrantes de la lista Identidad Aurinegra, que comandó la gestión del club Olimpo durante un año y seis meses, elevan públicamente un comunicado a modo de descargo por las acusaciones de la actual dirigencia, que decidió expulsarlos de por vida como socios de la institución, impidiéndoles, además, “concurrir o utilizar las instalaciones o algunos de los espacios públicos del club”.

Es necesario aclarar que la sanción recayó en los 19 integrantes titulares de la CD encabezada por el presidente Mauro Altieri, ya que los vocales y los revisores de cuentas suplentes fueron suspendidos --sobre ellos también se aplica el derecho de admisión-- por el término de 6 meses.

Aunque lo resuelto por la actual cúpula dirigencial deberá ser ofrendado, oficializado y aprobado en la Asamblea General Extraordinaria prevista para el 4 de noviembre, a las 18, en la sede social de Sarmiento 52, los que fueron parte de IA escribieron un informe dirigido, más que nada, al socio actual, simpatizante, hincha y seguidor olimpiense.

Arranca así: “en relación al intento de querer expulsarnos del club, es nuestra intención compartir con los socios aurinegros nuestra respuesta a la CD ante tamaña barbaridad”.

Y sigue: “Dicha acusación se realiza de forma genérica, indeterminada, no describiendo hecho alguno, con parcialidad manifiesta, extemporánea, y en base a una Asamblea de socios del 13 de Marzo de 2020, citada y presidida por una autoridad de facto, que visiblemente no reunía las condiciones estatutarias para ocupar el cargo: el señor Angel Tuma”.

“Claramente la motivación de quien conduce hoy el club, perdedor de aquella elección democrática de 2017, no es el orden disciplinario, sino --lisa y llanamente-- la venganza que intenta proscribir de la vida institucional del club a socios que, con aciertos y errores, brindaron su trabajo y tiempo a la institución”.

“Quizás el resentimiento de no ser elegidos por los asociados haya generado en alguno ese deseo. No lo sabemos. Por ejemplo, quien ejerce hoy como vice presidente, Sr. Antonio Castaño, fue demandante del club (y lo llegó a embargar) durante el Año 2018.

“No encontrará en estos socios a los que enviaron carta documento, una actitud semejante”.

Falsa Denuncia de cheques extraviados. “Siendo integrantes de la Comisión Directiva, y habiendo tomado posesión del cargo el día 11/12/2017, no recibimos acta de traspaso detallando cheques emitidos, montos y motivos de los pagos, ni chequeras en poder del club”.

Entrega sin respaldo documental al Sr Mauro Altieri. “No se presentó ninguna constancia de transferencia o recibo de tesorería correspondiente a un movimiento de plata en efectivo sobre el que se hayan realizado pagos de la magnitud indicada. Incluso asumió gastos del club de su propio bolsillo para evitar sanciones”.

Venta de Terreno en Sierra de la Ventana. “Se enajenó este terreno según la voluntad expresada en una Asamblea de socios en 2015. Se vendió a valor de mercado, con todos los impuestos --incluso los atrasados-- a cargo del comprador y sin gastos a cargo del club; el monto ingresó bancariamente y el dinero se utilizó para cancelar las deudas que arrastraba el club, que en esa fecha ya asumía riesgos de multas”.

El “famoso” piso de sintético. “Vamos camino a los 6 años de haber recibido el subsidio por parte del Municipio local, para la compra y colocación de una cancha de césped sintético. Sería bueno que se coloque de una vez, y se aclare quien realizó el trámite para `desaduanar´ la cancha, ya que si hubiera sido Olimpo, estaríamos ante un piso pagado dos veces, una con fondos públicos y otra de manera privada”.

Pases de jugadores. “Los montos abonados por pases entraron en la cuenta bancaria del club, hecho absolutamente comprobable, por lo visto no revisado por la Comisión revisora de cuentas actual”.

Descensos futbolísticos. “El descenso de la Superliga fue el resultado de las tres temporadas anteriores. Solo gestionamos el 16% de la actuación que llevó esa temporada del descenso. Asumimos con el club virtualmente descendido en la tabla de posiciones y llamativamente, el primer día, sufrimos la huelga del plantel por deudas de la Comisión anterior”.

Aristas puntuales

* “Un técnico al que nunca se le había pagado un sueldo (Sr. Rubén Darío Forestello) en los dos meses y medio que tuvo al frente del plantel superior, quien extrañamente desapareció de la ciudad aduciendo temores por continuar dirigiendo bajo nuestra gestión”.

* Un plantel contratado por la gestión anterior, sin nivel para afrontar la Superliga”.

* El déficit mensual de la actividad rondaba los 2.5 millones de pesos, y el 30% de los derechos de televisión se retenían para pagar deudas con AFA”.

* Se afrontó el juicio de Impacto latino por 12 millones de pesos, así como la deuda por derechos económicos de jugadores (Julián Fernandez / Nereo Champagne), más la deuda con el club Plaza Colonia por préstamo impago de Carlos Rodriguez, que sumaban $ 6m. Todas deudas que no estaban en los balances, o estaban escondidas, por un total de 87 millones. Nos dedicamos a pagar deudas, reduciéndolas, aproximadamente, en un 20% de gestión”.

* Sin dudas, el desastre económico y financiero que vivió el club y que afrontamos con responsabilidad, comprometió deportivamente al fútbol profesional, pero de ninguna manera puede ser motivo de expulsión para una veintena de socios por haber estado al frente del Club en ese momento”.

* “Tampoco podemos dejar de recordar las extrañas situaciones vividas con arbitrajes en al menos 6 partidos, quitándole a nuestro club puntos vitales que nos hubiésen permitido mantener la categoría en la B Nacional. Lo vieron todos, socios, hinchas y prensa local y nacional. Un papelón. Lamentablemente no solo no tuvimos colaboración de quien fuera el ex presidente, sino todo lo contrario. Nosotros jamás le haríamos daño a nuestro amado club por una ambición personal”.

* “Claramente estamos ante un gravísimo atropello institucional, motivado por el resentimiento de quien 5 años después no logra digerir la derrota electoral; sigue anclado en esos días, y desde su odio, ha motorizado esta verdadera burrada institucional donde se pretende expulsar y proscribir a más de 20 socios, por el sólo hecho de haber ganado una elección”.

* “Durante nuestros 18 meses de gestión no le quitaron el pie de la cabeza nunca a nuestro Club, los responsables del tristemente célebre mundialmente 38/38”.

* “Esta situación es inédita en la Argentina toda. Nunca un club llevó a cabo un atentado institucional de esta gravedad, echando una Comisión Directiva anterior entera, y mucho más sin argumentos”.

* “Somos de Olimpo, toda una vida de socios y alguno con más de medio siglo en las espaldas. Queremos lo mejor para nuestro Club, conduzca quien conduzca. Presida quien presida. Jamás pusimos un solo palo en la rueda. Lamentablemente cuando estuvimos al frente, no fue recíproco”.

* “Fuimos niños en el club, deportistas, dirigentes, hinchas, nosotros, y nuestras familias. Por eso, no lo vamos a permitir”.

Miembros de IDENTIDAD AURINEGRA