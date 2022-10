Es militar y le compuso una cumbia RKT a Messi y Maradona

El cantante puntaltense de cumbia, El Brian, que recientemente logró popularidad por un tema que habla de los barrios de la ciudad, ahora presentó "Maramessi", una canción en estilo RKT dedicada a los dos astros más grandes del fútbol argentino: Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

"Mi sueño es que llegue a Messi", dice Brian Alexis Aguilar, de 30 años y profesión militar.

RKT es un estilo musical con influencias de cumbia villera, regetón, trap y rap, originada en el conurbano bonaerense. Algunos artistas que interpretan este estilo son L-Gante, El Noba y Cazzu.

"Con el Diego lloramo'. Leo Messi, soñamo'. La Argentina, unida. Sin barrera' no' abrazamo'", dice una de las estrofas del tema, que además destaca la admiración del cantante por la personalidad humilde del crack botín y balón de oro, y las esperanzas puestas en él para ganar el mundial de Qatar 2022.

Brian describió que la idea de "Maramessi" surgió tras una entrevista en una radio local: "Me escribió el periodista Walter Godoy y me regaló un fragmento de la letra; a partir de ahí me inspiré para terminar el tema".

El Brian hará su debut en público durante el Festival de Teatro Independiente REactivAR+ESCENAS 2022, en la vereda de Biblioteca Popular y Centro Cultural Juan Bautista Alberdi (Rivadavia 353).

Será el sábado 5 de octubre, a las 19 y la entrada constará de un alimento no perecedero destinado al Centro Educativo Complementario Nº 801.

"Estoy emocionado. Tanta repercusión de golpe es el sueño de todos los que hacemos música", dice Brian, tras la viralización de su anterior video en homenaje a los barrios de la ciudad. Ambas canciones fueron producidas por el puntaltense Claudio Di Masso "El Dima".

Brian, cabo segundo de la Armada en Puerto Belgrano, se crío en el barrio Villa Mora de Punta Alta. Contó que su padre fue albañil y él lo acompañó en el oficio desde los 12 años.

"Yo tenía una hormigonera, que era mi herramienta de trabajo, y la vendí para invertir en la música. Casi vendo la moto, también. Es mi pasión", dijo.

Brian asegura que se puede ser militar y cantante: "Hay que hacer las cosas que nos gustan, por más que nos den vergüenza".