Alvarez Porte se lanzó a la carrera del 2023: "Voy a ser candidato a intendente"

"Sí, voy a ser candidato a intendente. Hace más de 20 años milito en política y he recorrido mucho esta ciudad, de punta a punta, como militante y como secretario de Seguridad. Eso me enseñó de las necesidades y los problemas de los vecinos, de qué es lo que le falta. Esto me ha dado una gran motivación y yo no me voy a quedar en mi casa esperando a que me lo vengan a ofrecer".

De esta manera, el dirigente radical Emiliano Alvarez Porte confirmó hoy sus aspiraciones para 2023, en el marco de un espacio transversal dentro de Juntos en el cual apoya las aspiraciones de dos referentes nacionales del Pro como Cristian Ritondo, que pretende luchar por la gobernación, y Patricia Bullrich por la presidencia.

"Estudié y estudio mucho y tengo la vocación de ser. Mucho se ha hecho en estos años (desde el gobierno municipal) pero mucho queda por hacer y creo que la misma transformación que Ritondo propone para la Provincia de Buenos Aires hay que hacerla en Bahía Blanca", dijo Alvarez Porte en diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play.

El exsecretario de Seguridad de la comuna agregó: "El desgobierno en la Nación y en la Provincia ha generado que surjan más candidatos y está bien que eso se exprese. Los que no tenemos responsabilidad de gestión debemos decir lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer".

Acerca de otras líneas dentro de Juntos y especialmente del radicalismo que pueden aspirar a disputar la jefatura comunal, señaló: "Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, hay otros que lo hacen, pero yo no necesito pedir autorización (para el lanzamiento)".

"Quiero ser intendente. Creo que con la actual gestión tuvimos un buen primer período de gobierno, donde logramos algunos objetivos como recuperar la institucionalidad, que venía muy vapuleada en las administraciones anteriores. Hoy al intendente la gente la cree. Pero el cambio de color político a nivel provincial y nacional nos ha perjudicado mucho, por lo que la gestión se estancó, aunque vale decir que fue en el marco de un estancamiento general por la pandemia y la guerra", sostuvo.

Porte aseguró que "vienen tiempos difíciles y hay que haber estado en lugares donde se gestiona esa conflictividad social para contar con la experiencia suficiente. Por eso siento que estoy preparado".

Tras asegurar que se necesita mayor planificación en el Municipio, se metió con un tema de actualidad. "Un ejemplo de lo que nos falta es lo que pasó en el Mercado Municipal, estamos a siete años de gestión y nos pasó esto de la necesidad de clausurar".

Y continuó: "Además, si hay un lugar donde se advierte la interacción público-privada es ahí, un espacio en el centro de la ciudad pensado para apoyar a los pequeños emprendedores. La articulación debería darse en ese sentido. No puede ser que un empresario que tiene 3 o 4 comercios pase a tener 5 o 6. La articulación debe ser para apoyar a los emprendedores chicos".

Acerca de su inesperada renuncia en enero de este año, luego de que en diciembre defendiera el presupuesto de la cartera de Seguridad en el Concejo Deliberante, dijo:

"Está bueno poder aclararlo. A mí se me mencionaba en una causa por homicidio (del narco Juan Romero Miranda) donde estaban involucrados el abogado (y presunto capo narco) Fabián Rossi y uno de sus colaboradores (Juan Manuel) Mejuto", comenzó.

"Mejuto pide declarar como arrepentido y manifiesta que Rossi le había contado que le pagaba grandes sumas de dinero a gente de la Justicia, al jefe de la Policía y al secretario de Seguridad, que era yo. Nos enteramos de esa declaración porque se filtró.

"Nosotros sabíamos que no era cierto pero debíamos dejar trabajar al fiscal. Esto fue en enero y yo, en mi caso personal, en marzo ya estaba hablando con Ritondo y en abril estaba impulsando el proyecto de Ficha Limpia con la concejala de mi equipo Gisela Caputo, con lo cual estábamos seguros de que no teníamos nada que ver. Y después se corroboró con la investigación de los teléfonos, las cámaras de la casa de Rossi y las anotaciones que ninguna de las personas mencionadas estábamos involucradas y todos los otros datos eran falsos", manifestó Alvarez Porte, que remarcó que nunca estuvo imputado y que no conocía personalmente a los procesados: "Jamás los vi".

Añadió: "En buena hora que quede aclarado, porque cuando uno está en una función así, en el barro, a veces terminás embarrado. Y en ese momento pensaron (en el gobierno municipal) que era un inconveniente que yo apareciera nombrado en una causa".

--Entonces no renunciaste, te pidieron la renuncia --se le mencionó.

"En ese momento hubo una discusión y había personas cercanas al intendente que pensaban que era lo mejor. Y con el tiempo yo terminé pensando lo mismo, sobre todo por mi familia. Pero tengo buena relación con todos ellos, era lo mejor políticamente".

Para finalizar, acerca de la actual gestión en el área de Seguridad, se mostró muy crítico.

"No veo gestión en materia de seguridad en el Municipio, no veo a ningún funcionario, tampoco al más responsable del área (el subsecretario Ricardo Galli) hablando con los vecinos en los barrios o promoviendo un sistema de prevención. Nosotros dejamos más de 130 alarmas vecinales, entre otras cosas, y no observo que eso haya seguido creciendo".