Los recursos que manejará el Ejecutivo en este 2022

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El Departamento Ejecutivo ya cuenta el aval para manejar sus cuentas y distribuir los recursos, una vez aprobados la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante.

En ambos casos, los pedidos del DE alcanzaron la mayoría de los votos, a instancias del bloque oficialista y el vecinalismo (con algunas aclaraciones), y con el rechazo del Frente de Todos.

En tal sentido, el presidente de la bancada de Juntos, Santiago Maidana, dijo que “el balance es positivo. Valoramos el acompañamiento, en líneas generales, del bloque Bien Común. Y lamentamos que el Frente de Todos manifieste la incoherencia de quejarse porque no se le aprueba el presupuesto de los gobiernos provincial y nacional. En nuestro distrito ellos hacen exactamente lo mismo; por eso me refiero a una incoherencia permanente del kirchenirsmo”.

Luego, el edil expresó, en cuanto a la Fiscal Impositiva, que se hizo una propuesta concreta para bajar ciertos incrementos.

Por caso, sostuvo que, se logró bajar el aumento de las tasas, del 47 al 44%, y del Estacionamiento Medido y Pago, del 67 al 50%, además de evitar la disminución de algunos beneficios para los buenos contribuyentes.

“Esto tiene que ver con un trabajo en equipo, a plena conciencia, también del Ejecutivo, porque se bajó al límite. De esta manera no se estaría desfinanciando el municipio”, acotó.

En forma paralela, indicó que con la aprobación del presupuesto (2.802.077.914,31 pesos), “más allá de las metas planificadas y concretas, se podrán prestar mejores servicios a nuestros vecinos en diferentes áreas que vienen creciendo mucho en el último tiempo, como Salud, Desarrollo Social y Gobierno”.

En ese marco, Maidana añadió que “acompañamos porque entendemos que esto demostrará mayor cercanía en la gestión, de acuerdo a lo que tiene que ver con el vecino”.

Vecinalismo

Mientras, desde el bloque Bien Común, se dijo que “apoyamos el presupuesto municipal, pero no acompañamos los capítulos referidos a mayor gasto en planta política y superpoderes. De igual manera, nos parece llamativo que el intendente (Mariano) Uset pida los superpoderes que su partido le critica fuertemente al presidente Alberto Fernández”.

Por otra parte, se destacó que “no coincidimos con lo que votó la mayoría absoluta de Juntos, ya que pretenden darle al intendente la facultad del libre movimiento de todos los fondos y nosotros vemos necesario que sea el Concejo Deliberante quien pueda controlarlo”.

En lo que respecta a las tasas, se expuso que “desde nuestro espacio aprobamos el financiamiento de los gastos en Salud y todos aquellos fondos esenciales para el funcionamiento del municipio, pero no hemos acompañado tasas administrativas y burocráticas dado que entendemos que ya hubo demasiados aumentos. Un claro ejemplo de esto son las tasas de patentes como también el costo actual de los carnets de conducir”.

“Otra de las cosas en la que volvemos a insistir es en una mayor transparencia, sobre todo en las contrataciones de personal, ya que se continúa sin informar quienes son los empleados que el municipio contrata y a qué áreas son destinados”, se agregó.

También, desde el vecinalismo se mencionó que “en materia impositiva y en relación a la aprobación de aumento de tasas y presupuesto debe haber una actitud madura y responsable y es por esto mismo, que desde Bien Común no nos oponemos por simple oposición sino que es nuestro deber y responsabilidad marcar aquellas cuestiones que lo único que generarían es una mayor

presión impositiva en el vecino”.

En tal caso, se dijo que “buscamos un equilibrio entre el sano funcionamiento del municipio y evitar aumentos burocráticos en los costos que afrontan los vecinos”.

Frente de Todos

En tanto el Frente de Todos fue el único bloque que no acompañó la ordenanza Fiscal e Impositiva 2022 y se abstuvo en la votación del Presupuesto 2022 “porque no reflejan una mejora en la prestación de servicios ni prevén una planificación de políticas públicas que impacten positivamente en la calidad de vida de la comunidad rosaleña”.

Se señaló que “la Fiscal e Impositiva prevé un aumento del 44% en la tasa por servicios urbanos y tasa por alumbrado público, un 35% por la tasa de seguridad e higiene y un aumento del 50% del estacionamiento medido y pago. En este sentido, lo que señalamos desde nuestro bloque es que si bien las tasas deben ser actualizadas, el número podría haber sido inferior cuando vemos por ejemplo que el Ejecutivo subejecuta partidas como lo fue en 2020 en donde quedaron sin invertir 70.000.000 de pesos”.

“Ante este antecedente reflexionamos que si los cálculos son holgados, el criterio que tendría que prevalecer es el de cuidar el bolsillo del vecino, más aún cuando no se ofrece una planificación ni plan tentativo de mejoras de los servicios que brinda el municipio”, se manifestó.

Respecto al Presupuesto, "observamos que en términos porcentuales los incrementos en diferentes áreas son significativos, incluso en algunos casos muy por encima de las estimaciones inflacionarias”.

“De alguna manera, esto presupone que los estándares de prestaciones deberían ser mejores, elemento que no se puede corroborar en todas las áreas ya que las metas propuestas siguen siendo las mismas que las de años anteriores”.

Sobre el particular, enumeraron:

* “En Seguridad, las metas en relación al año pasado son las mismas, lo que representa un retroceso si se contempla que ha aumentado el robo a personas mayores, estafas virtuales y denuncias públicas de inseguridad. Esto sugiere la necesidad de profundizar medidas en materia de prevención del delito”.

* “En Protección Ciudadana y Medioambiente, el aumento que recibió el área es de los más bajos, además de que en sus metas vemos que no hay mención a ninguna política pública vinculada a la eliminación de los basurales del distrito y microbasurales urbanos”.

* “La Dirección de Turismo es la que más perjudicada se ve ya que no llega a alcanzar en materia de recursos cifras pre pandémicas. A ello hay que agregarle que, por ejemplo, no hay una meta de desestacionalizar el turismo en Pehuen Co, criterio que se reafirma al ver que la delegación municipal que menos aumento va a tener para el próximo año va a ser Pehuen Co con apenas un 29% de aumento”.

* “En el área de Tránsito, vemos poco personal y principalmente abocado al control del estacionamiento medido y pago. Es decir, una función recaudatoria cuando el área podría tener un rol fundamental en materia de educación vial que, dicho sea de paso, desde nuestro bloque se propuso una ordenanza de cronograma de charlas vinculadas con la seguridad vial el cual se encuentra cajoneado en una comisión”.

* “En la Secretaría de Obras no vemos una política clara en materia de control y calidad de la obra pública, la cual en ocasiones deja mucho que desear como la obra del centro por sus problemas de funcionalidad que aún no han sido solucionados o como la bicisenda del boulevard Avellaneda, la cual es funcional pero lejos de contar con detalles estéticos”.

* “La Secretaría de Servicios tiene que afrontar grandes desafíos y vemos el compromiso por parte del encargado del área, aunque consideramos que se requiere de una necesaria progresividad en las mejoras de los servicios que, en las metas, no se ve reflejado”.