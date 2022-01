"No me prendo a juegos mediáticos", dijo el padre de Fernando Pastorizzo tras la denuncia de Nahir Galarza

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Tras conocerse la denuncia penal de Nahir Galarza contra su padre, Gustavo Pastorizzo, padre del joven asesinado dijo: "No me prendo a juegos mediáticos". En breve diálogo con el canal de noticias TN, el padre de Fernando Pastorizzo, descartó la última versión de la joven sobre el crimen de quien fuera su novio.



"Yo no lo maté a Fernando, fue papá", dijo Nahir a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, quien está mañana presentó la denuncia y también acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, su primer defensor.



Días atrás, Gustavo Pastorizzo, había dicho: "Nahir se está muriendo cada día, en cambio Nando está cada día más vivo en la memoria de todos nosotros". Y agregó: "Todo lo que dicen de la violencia de género es mentira. El caso ya está cerrado. Hay tres sentencias firmes".

Este viernes, la abogada de la joven condenada presentó la denuncia, pero todo habría comenzado el pasado 29 de diciembre Nahir llamó reiteradas veces a su abogada, quien días después decidió viajar a Paraná para escuchar a su defendida y este jueves se reunieron en el penal donde Nahir permanece detenida.



"El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial", comentó Hermida Leyenda a Infobae.



Y siguió: "El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento". (NA)