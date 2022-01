Vino de Coronel Suárez hace dos meses, le robaron y piensa volverse

Un hombre que llegó hace apenas 2 meses desde Coronel Suárez para vivir en nuestra ciudad tiene prácticamente decidido volverse a su lugar de origen después de sufrir un robo en el departamento que ocupa, en el barrio Don Bosco.

Fernando de Victoria denunció a través de Panorama, por LU2, que el delito se produjo hace unos días en un complejo habitacional ubicado en Bouchard al 2400, a pocas cuadras del hospital Penna.

"Salimos con mi amigo sobre las 12 y a los 20 minutos llamaron al dueño de los departamentos para avisar que la puerta de mi departamento estaba forzada", explicó.

Le sustrajeron una computadora Banghó Max G5 de 17 pulgadas, un climatizador que estaba nuevo, un horno eléctrico, una cafetera y una tostadora entre otros elementos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

También sustrajeron la mochila de su amigo Agustín Guillermo Palavecino, procedente de Santiago del Estero, con toda su documentación, tarjetas y pasajes de vuelta.

"Lo que más me interesa es la computadora, porque tenía recuerdos míos importantes, y la mochila de mi amigo con la documentación", pidió De Victoria.

El denunciante admitió que luego del hecho se quedó con una sensación horrible.

"Desconfiás de todos, no dormís, escuchás un ruidito y pensás que hay alguien adentro. No te sentís seguro", explicó.

En ese mismo sentido, sostuvo que tiene la decisión tomada de volver a su lugar de origen.

"Vengo de Coronel Suárez, que ya no es un pueblo, pero me había venido hace 6 años a Bahía y había vuelvo por la misma razón. Le di una segunda oportunidad pero me doy cuenta de que nada cambió. Tengo familia acá, pero me siento inseguro, no estoy tranquilo", cerró.