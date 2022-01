"Reducir los subsidios a la energía de manera progresiva": el mensaje del FMI para el Gobierno

La número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, hizo referencia al acuerdo con la Argentina y señaló que "será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva".

A través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, la subdirectora gerente del organismo multilateral de crédito indicó: "Estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva".

En tanto, publicó debajo la declaración del equipo del FMI sobre Argentina el cual indica que "un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, emitió la siguiente declaración":

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI", comenzó diciendo el escrito.

We agreed that a strategy to reduce energy subsidies in a progressive manner will be important.https://t.co/kTGJncduql