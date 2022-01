Así escapaba el conductor que atropelló y mató en los Bosques de Palermo

Una mujer murió y otras cuatro personas, todas ciclistas, resultaron heridas ayer al ser atropelladas por un auto en las cercanías de los Bosques de Palermo, y por el hecho hay cuatro detenidos de entre 20 y 33 años, informaron fuentes policiales.

Ocurrió cerca de las 9 de la mañana del domingo en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular Ford Focus, de color rojo, que embistió a cinco ciclistas.

El auto impactó contra cinco personas que circulaban en el área que resultaron heridas y una de ellas, Marcela Bimonte, de 62 años, murió posteriormente a consecuencia del impacto.

El conductor, identificado como José Carlos Olaya González, de 32 años, escapó del lugar del hecho en otro auto, un Jeep de color negro, y dejaron en el vehículo siniestrado a dos jóvenes de 20 y 22 años.

Esta mañana se conoció que Olaya González dio positivo en el test de drogas y negativo en alcoholemia, mientras permanece detenido junto a los otros tres hombres acusados de encubrimiento. Se espera que sean indagados en las próximas horas.

Voceros de la policía Bonaerense reportaron, también, que tomó intervención personal de la comisaría 1ra. de Avellaneda, quienes, tras alerta del Anillo Digital, detectaron el paso por el Puente Pueyrredón de una camioneta Jeep color negra dominio IED 733, “de la cual sus ocupantes habrían ocasionado colisión con lesionados en calles Dorrego y Figueroa Alcorta de CABA, donde abandonan un rodado Ford Focus y abordan dicha camioneta”.

Los voceros indicaron que lograron “interceptar la camioneta Jeep en calles Mujeres Argentinas y Casella Piñeyro, de Avellaneda, conducida por Fernando Escobar y acompañado por José Olaya González, Patricio Valiente y Fernando Escobar, a quienes trasladaron a comisaría 1ra. de Avellaneda, dando intervención a la UFI 3 de Avellaneda y conocimiento a Policía de la Ciudad”.

En el vehículo viajaban cuatro personas de 20, 32 y dos de 29 años que quedaron detenidas a disposición de la Justicia, señalaron las fuentes policiales a Télam.

El director del SAME, Alberto Cresenti, afirmó que al llegar al lugar del hecho una de las víctimas se encontraba en "grave estado" con "múltiples lesiones" y fue trasladada al hospital Fernández.

Tenía "traumatismo grave de cráneo, sangre en un pulmón y hemoneumotórax", afirmó Crescenti.

Las cuatro personas heridas restantes sufrieron fracturas en diferentes partes de sus cuerpos producto del impacto. Tres pacientes fueron trasladados al hospital Fernández, mientras que dos fueron atendidos en el Rivadavia.

"El impacto fue violento. El parabrisas ha quedado fuera del lugar, en el vehículo se observan abolladuras producto del rodar de los cuerpos. Eso da una imagen del impacto", dijo Crescenti.

El Ford que arrolló a las cinco personas tiene multas impagas en la ciudad de Buenos Aires por $ 58.300, una por violar la luz roja, dos por estacionar en lugar reservado y cuatro por exceso de velocidad.

El Jeep en el que huyeron acumula multas por 39.750 pesos, cuatro por exceso de velocidad y una por transitar por un carril prohibido en el Paseo del Bajo.

Las edades de cuatro de las mujeres heridas son 42, 65, 62 y 55 años, consignó el parte policial.

En el hecho interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Natalia Pla, secretaría de la doctora Laura Solano.

Pedaleada en pedido de justicia

El grupo de ciclistas Masa Crítica Buenos Aires realizó en la tarde de ayer una pedaleada y homenaje “en solidaridad, visibilización y en pedido de justicia por la muerte de Marcela Claudia Bimonte”.

“NO estamos ajenos a los hechos de público conocimiento (hoy les tocó a ellos, pero mañana podemos ser todos) y ante la falta de seguridad para transitar libremente con nuestras bicicletas sin temor a morir atropellados”, expresaron los voceros del grupo desde su página de Facebook.

“Un asesino al volante. Atropelló ciclistas y runners en Palermo, y huyó. Causando la muerte de una ciclista y dejando heridas a otras personas. Pero los peligrosos son los ciclistas”, dijeron.

Allí se autoconvocaron unos doscientos ciclistas quienes reclamaron mayores medidas de seguridad, la modificación de leyes y que "la causa sea caratulada como homicidio simple con dolo, para que el acusado pueda recibir una pena de entre 8 a 25 años”, coincidieron con Viviam Perrone, de Madres del Dolor.

“Y los demás, tanto los que iban en el auto como los del Jeep, deberían recibir una sentencia efectiva y perder sus registros de conducir, si es que los tienen”, agregó Perrone en diálogo con Télam.

“Los hechos viales siguen matando y lesionando gravemente a muchísimas personas”, valoró Perrone, quien agregó que “llega enero y mueren en Pinamar debido a cuatriciclos, llega el verano y mueren en la ruta debido a exceso de velocidad, llega Año Nuevo y matan por conducir alcoholizados y a exceso de velocidad”, reflexionó la madre de Kevin Sedano.

Luego recordó que los proyectos que presentaron “en el Congreso de la Nación no se trataron en 2 años, no hay campañas, faltan controles y prácticamente ninguno queda preso. Estos hechos son asesinatos”, agregó.

Luis, la pareja de Marcela Bimonte, también fue atropellado en el incidente, derivado a un hospital para sus curaciones y por la tarde estuvo presente en el lugar del hecho con un brazo fracturado.

“De paso del hospital a la comisaría, mi papá quiso pasar por el lugar donde Marcela fue atropellada y estar presente”, dijo Nadia, su hija, quien lo acompañaba en ese momento.

Reclamó justicia por el caso y fue quien pidió un minuto de silencio por Marcela, quien también fue homenajeada por amigas de su grupo de cilcismo.

Entre ellas, Marcela Erdozain, que pedalea con el grupo de Bicicleteadas Zen. “Marcela era una persona muy especial, muy espiritual”, retrató a su amiga.

Profundamente shockeada, dijo que se enteró esta mañana “por las redes y me di cuenta de lo que había ocurrido. Todas quedamos shockeadas, no lo podemos creer. Era una persona con muchas ganas de vivir, muy plena, solidaria... y que termine así… aplastada y golpeada por un auto, no tiene sentido”, sentenció.

En la página de Facebook de Bicleteadas Zen puede leerse que “Marcela Claudia Bimonte (62) oriunda de San Andrés (partido de San Martín), pertenecía al grupo, organizaba salidas a Palermo y otros espacios públicos, había estudiado en el centro Shiatsunuad de Reiki y promocionaba sesiones de meditación, armonización con cuencos y otras terapias alternativas”.

Llevaba una vida saludable hasta que hoy domingo falleció cuando fue embestida por un Ford Focus conducido por José Carlos Olaya González (32) fuera de control, a muy alta velocidad, subiéndose a la vereda, en los Bosques de Palermo. El cuerpo de la ciclista impactó en el parabrisas saliendo despedido hacia el césped”. (Télam)