Agustina Kenny prioriza sus estudios, aunque da la nota con sus puntos en Sportivo

“Mi sentido de pertenencia está en Santa Rosa, con All Boys; me marcó mucho. Pero ahora, después de tanto tiempo y de haber formado un grupo de amigas, en un club muy de barrio y familiar, algo que me encanta, ya me siento parte y sería difícil irme”.

Agustina Kenny nació en 1998 en General Pico, La Pampa. De pequeña vivió en Victorica hasta que a los 12 años, persiguiendo objetivos familiares y su deseo de seguir jugando al básquet, se trasladó a la capital provincial. Concluida su etapa escolar, y como tantos adolescentes, posó sus ojos en la Universidad Nacional del Sur.

“Arranqué jugando a los seis años en el club del pueblo, Cochicó. Empezaba el grupo de amigos y mi primo, todos de la misma edad. Era la única mujer, así que jugaba con ellos en el equipo masculino”, le contó a La Nueva.

“Cuando llegué a Santa Rosa busqué club porque quería seguir jugando y entré en All Boys. Creo que a partir de ahí, si bien era muy chica, empecé a vivir el básquet de otra manera; teníamos un grupo muy lindo y me gustaba entrenar”, recordó.

Sin embargo, aquella Agustina estaba muy lejos de la persona que es hoy, a menos de dos años de recibirse en la carrera de Bioquímica y situada en lo más alto de la tabla de goleadoras del actual torneo local de Primera —que reanudaría a fines de febrero— con la camiseta de Sportivo Bahiense.

“Si bien siempre dije que mi prioridad es el estudio, la verdad es que cuando llegué a Bahía me inscribí primero en el club antes que en la Universidad. Más allá de que siempre fui competitiva, es el lugar donde me desconecto de todo y no podía irme a estudiar dejando de lado el básquet”, reconoció.

—¿Por qué elegiste Bahía Blanca?

—Analicé otras posibilidades, como ir a Buenos Aires o quizá a Córdoba, pero son otro tipo de ciudades y otras distancias. Sabía que la UNS era una muy buena Universidad, que estoy relativamente cerca de mi casa y que Bahía era la Capital del Básquet, estaba todo dicho.

—¿Y cómo fue que llegaste a Sportivo?

—Como mi prioridad era el estudio, no quería que el básquet me demande más tiempo del necesario. De La Pampa me fui con referencias de El Nacional o Estrella, pero me quedaban lejos y en Sportivo tenía una conocida, fui con ella al primer entrenamiento.

“Bahía era un mundo nuevo. Con los años fui madurando y eso me llevó a mejorar más allá del juego. Siempre fui base y en general no tenés tanto goleo organizando el juego como en la posición que finalmente me empezaron a ubicar, que es de escolta. Ahí sentí mayor libertad y más posibilidades ofensivas. Y encontré más goleo”, analizó.

Esa evolución la llevó a convertirse en la actualidad en la goleadora del certamen, con 16,9 puntos por juego (el equipo anota 54,3 por partido y el promedio entre todos los clubes es de 56,3) y un pico de 27 unidades en las 12 fechas que se llevan disputadas. Este 2022 será su sexto año en el club.

“Desde que se incorporaron las estadísticas, lo primero que hago cuando termino de jugar es ir a mirarlas. Estoy al tanto. No es algo que piense durante el partido, pero con el paso de las fechas fui sintiendo una presión de tener que cumplir y no bajar del promedio; como algo personal. Si en un partido hacía 8 o 9 puntos y encima perdíamos, me llenaba de responsabilidades”, admitió.

—¿Creés que podrías pegar un salto si le dedicaras más tiempo?

—Si bien me encanta jugar y es algo que disfruto mucho, porque aprendí a disfrutar, no es que mi mente está en entrenar para ser la goleadora del torneo o para tal cosa. No tengo una ambición con el básquet a futuro.

—¿Cuánto influye en eso que estés en un equipo irregular?

—En La Pampa ganábamos bastante, nos iba muy bien y al llegar a Bahía me encontré con otro nivel, en otro momento de mi vida. La realidad es que siempre estamos ahí, todos los partidos nos cuestan y nunca llegamos a jugar una final. Aprendí a saber manejar esas frustraciones.

“No sé qué nos falta, quizá constancia. Tampoco ayuda que no haya formativas para cubrir el plantel. En lo personal, si me propondría hacerlo y pulir ciertas cosas, tengo más para dar, no llegué a mí límite”, afirmó.

“Si se dan posibilidades, bienvenidas sean, pero no entreno horas extras aunque me encantaría poder hacerlo. Lleva un tiempo que hoy en día, con la Universidad, no tengo. Obvio que por cómo está creciendo el Femenino, el sueño de poder participar de algún torneo superior siempre está. Hace dos años no imaginaba en ponerme las pilas y entrenar mejor para ver si puedo llegar a otro nivel; ahora lo pienso”, completó la goleadora.

Cómo y cuándo continúa el torneo femenino

El certamen regresaría entre el último fin de semana de febrero y el primero de marzo. En los próximos días saldrá la confirmación desde el seno de la Asociación ya que están en el medio los feriados de carnaval.

Hasta diciembre se disputaron 12 fechas; es decir, hasta la quinta de la segunda rueda. En total serán tres ruedas y luego se llevarán a cabo los playoffs rumbo al título.

En la próxima fecha deberán medirse: Sportivo-Estrella, El Nacional-9 de Julio, Estudiantes-Alem y Comercial-Pacífico.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 24 puntos (12-0)

2º) Estudiantes, 22 (10-2)

3º) 9 de Julio, 19 (7-5)

4º) Sportivo, 18 (6-6)

5º) Estrella, 18 (6-6)

6º) Comercial, 16 (4-8)

7º) Pacífico, 14 (2-10)

8º) Alem, 13 (1-11)

Tabla de goleadoras:

1°) Agustina Kenny (Sportivo), 16,9 puntos

2°) Ileana Corvalán (9 de Julio), 16,0

3°) Nadia Vrizz (El Nacional), 15,8

4°) Morena Wentland (Comercial), 15,3

5°) Mariannella Pye (Estrella), 13,5

6°) Alondra González (L. N. Alem), 13,4

7°) M. Belén Tombesi (El Nacional), 12,8

8°) María Marcocci (Estrella), 12,6

9°) Emilia Fernández (9 de Julio), 12,4

10°) Juliana Brossard (Estudiantes) 12,3

Actualidad, club por club

Leandro N. Alem

Sigue Mauro Lacerenza al mando y la base de jugadoras que comenzó el torneo.

Puerto Comercial

Con José Alarcón a la cabeza, amplió su proyecto sumando a Josefina Calvento al staff de entrenadores. La alera, además, será jugadora desde el torneo próximo, cuando quede habilitada para sumarse junto a Sol Sosa (proviene de Sportivo) y Cinthia Márquez (también llega de El Nacional).

El Nacional

Viviana Albizu seguirá contando con el plantel que cerró el año invicto, en lo más alto del campeonato.

Estrella

La incógnita en el equipo de Luciano Deminicis pasa por saber si Ana Liz Carcas volverá a jugar la Liga Nacional, ya que tiene una oferta de Riachuelo de La Rioja, o se sumará definitivamente al auriazul. La base jugó a fines del año pasado en Catamarca Basket.

Estudiantes

Reemplazará a Georgina Fornetti con Nicolás Becchina. La entrenadora bahiense aceptó una propuesta para incorporarse a Pérfora de Plaza Huincul y se alejó de la ciudad.

9 de Julio

Julián Turcato continuará al frente de un plantel que por el momento no tiene novedades más allá de contar con la posibilidad de sumar dos fichas juveniles.

Pacífico

El alejamiento por cuestiones personal de Bruno Sagripandi le abrió las puertas a Esteban Richotti, que será el nuevo entrenador de la primera división. En el verde continúan esperando por el regreso de Chabela García, en plena recuperación de su lesión en la rodilla.

Sportivo Bahiense

Fausto Pertuzzo regresó a Capital Federal por lo que el puesto de DT se encuentra vacante.