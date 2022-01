Una entrenadora bahiense que se suma como asistente a la Liga Federal masculina

Por Fernando Rodríguez

La Liga Federal (tercera categoría nacional) comenzará mañana y tendrá entre sus protagonistas a una bahiense: Georgina Fornetti, la entrenadora que será asistente de Fernando Claris en Pérfora, de Plaza Huincul.

"Mi representante me llamó la semana pasada para saber si mantenía la idea de irme afuera y ahí me contó de la posibilidad de ser asistente del Federal masculino, en junio asistente del Prefederal femenino y trabajar en divisiones menores, porque quieren crecer con el femenino", explicó Georgina, de 31 años.

Jugó en Sportivo, Barracas y Estudiantes, desde los 15 años hasta los 18, cuando empezó a inclinarse definitivamente por la dirección técnica.

"Siempre me llamó la atención la función del técnico. Como jugadora quería más, siempre investigaba el por qué de las cosas y tuve la suerte que Vivi Albizu me convocara para ser asistente en la escuelita", repasó.

Como entrenadora dirigió lo U13, que era mixto, el femenino de Estudiantes y estuvo de asistente de Ariel Ugolini en la Primera masculino.

"Estar con Ariel me ayudó a abrir la cabeza y a ver otras cosas. Creo que esta experiencia me va a ayudar mucho. Siempre busqué esta posibilidad, aunque no esperaba que llegara ya. Me quiero dedicar a esto y creo que es un paso muy importante empezar a trabajar en un nivel casi profesional", entendió Georgina.

Pérfora debutará mañana viernes frente a Petrolero, como local.

"Ya estuve en contacto con el técnico y me encargué del scouting. El viernes voy a estar ahí", adelantó.

Sus expectativas y la ilusión no conocen de límites en estos momentos.

"Creo que voy a aprender un montón. Voy abierta a conocer cosas nuevas y a tratar de dar una mano en lo que esté a mi alcance", señaló.