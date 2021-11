Ana Liz Carcas vuelve a Estrella: "Ojalá el básquet me dé revancha"

Por Mauro Giovannini

La caída de Catamarca Basket ante Unión Florida, este fin de semana, derivó en el final de competencia para las primeras y también, el cierre de la participación de Ana Liz Carcas en la Liga Nacional Femenina.

La catamarqueña, que juega desde hace una década en Bahía Blanca, redondeó una aceptable performance marcada por el regreso a la competencia tras más de un año de rehabilitación (se operó la rodilla ziquierda) y el salto del nivel local al nacional.

"Como todo, me llevo cosas buenas y cosas malas. Pero prefiero centrarme en las buenas y la principal y la más importante para mí es que me llevo un grupo de personas y amigas increíbles", le dijo a La Nueva.

"La clasificación a los playoffs se nos escapó porque el partido contra Unión Florida no supimos cerrarlo. Fue en el ultimo cuarto donde se nos va, pero le hicimos partido a un gran equipo, jugamos muy bien y eso nos pone orgullosas. Nos queda ese sabor amargo de quedar afuera porque también pudimos haberle ganado a Quimsa, Corrientes o Rocamora", detalló.

Catamarca cayó consecutivamente con Obras (39-76), Berazategui (36-79), Rocamora (48-61), Los Indios (42-77) Quimsa (63-78) y Corrientes Basket (67-85) antes de vencer a Ferro (58-56) en el mismísimo Héctor Etchart. El cierre fue con la mencionada derrota ante Unión Florida (62-74).

Por tratase de un novel equipo en la categoría y porque el armado del plantel fue a contrarreloj, no sorprende que apenas haya logrado una victoria en toda la fase regular y que, por consiguiente, no hayan clasificado a los playoffs.

No obstante, la experiencia recaudada servirá de base para una futura competencia y para elevar los objetivos.

"A medida que fueron pasando los partidos fuimos conociéndonos más y eso se notó este último fin de semana, le hicimos partidos a dos equipos fuertes y más a Unión Florida que esta en las primeras posiciones. Ojalá podamos tener otras oportunidades de jugar Liga; todo suma y sirve de aprendizaje", comentó Carcas.

Ana Liz disputó los ocho encuentros, siendo titular en cuatro de ellos.

Su mejor partido —desde lo estadístico— fue ante Corrientes Basket, cuando colaboró con 7 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 32m26.

En el torneo, la exbase de Sportivo Bahiense y 9 de Julio promedió 3,4 tantos, 2,6 recobres, 1,6 pases gol, 1,7 robos y 17m40. En tanto, lanzó 36 % en triples, 17 % en dobles y 58 % en libres.

"Físicamente me sentí bien, qué puedo decirte. Haber vuelto a jugar después de casi dos años en un nivel tan alto como lo es Liga me sentí bien. Tal vez no seguí trabajando específicamente la rodilla como lo venía haciendo y creo que eso me jugó un poco en contra. Me hubiese gustado poder aportar más al equipo y tener un poco más de confianza, pero ojalá el básquet me de revancha", mencionó Carcas, quien tras un breve paso por su provincia, retornará a Bahía.

"Vuelvo a Estrella, tengo unas ganas terribles de volver a jugar con las chicas", concluyó.

Si bien resta completarse la fase regular y por ende, definirse los cruces, Berazategui (con el primer puesto asegurado), Obras, Unión Florida, Rocamora, Los Indios, Corrientes Básquet, Quimsa y Ferro jugarán los playoffs rumbo al título.