La agresión se había cometido el martes

Allanaron y clausuraron el carro de comidas donde un hombre fue baleado

27/1/2022 | 16:45 |

Buscaban un arma de fuego pero no la encontraron. El food truck fue cerrado por no contar con habilitación municipal. El agresor, que cumplió condena por robo, le disparó a la pareja de su ex.