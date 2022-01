Gollan se sumó a las voces oficialistas a favor de la vacunación obligatoria contra el COVID

El diputado nacional del Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan opinó hoy que están dadas las "condiciones" para avanzar a "un sistema obligatorio" para las vacunas contra el COVID-19.

Tras aclarar que se trata de una "opinión personal", Gollan sostuvo que el país está "en condiciones" de incluir la vacuna para el coronavirus en el calendario porque hay una "enorme cantidad de dosis aplicadas en el mundo, con efectos adversos prácticamente ínfimos".

En declaraciones radiales, el exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires destacó "la demostración que se viene haciendo en la vida real" y sostuvo que se debe avanzar hacia "un sistema obligatorio que garantice que cuando uno va a la escuela, a la universidad o a hacer compras todos estemos lo más protegidos posible".

En ese sentido, el diputado nacional afirmó que "hay posibilidades de hacerlo" y que "la ANMAT tiene la potestad" para implementar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID "en el momento adecuado".

Gollan rechazó que la obligatoriedad para la vacunación atente contra los derechos individuales de las personas, al señalar que hay "una ley de vacunas que está vigente y hace que las vacunas sean obligatorias".

Y ejemplificó: "Yo tengo la libertad de moverme como quiera, pero en un semáforo en la esquina en rojo tengo que parar. Esto es igual y lo podemos llevar a 10 mil aspectos de la vida cotidiana. La vacuna no solo hace que yo me cuide a mí mismo, sino que evito hacerle un daño a un tercero".

De esta manera, Gollan se sumó al planteo que días atrás hicieron sus pares del Frente de Todos Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, al presentar en la Cámara de Diputados un proyecto sobre vacunación obligatoria contra el COVID-19.

Además, se expresó en el mismo sentido que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien también expresó días atrás que "están dadas las condiciones" para que la vacunación contra el coronavirus "sea obligatoria".

No obstante, en el Gobierno no hay una mirada uniforme sobre el tema, dado que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó recientemente que la obligatoriedad de estas vacunas todavía no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo.

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se diferenció de su ministro de Salud al considerar días atrás que es un tema que deberán resolver en su momento "los especialistas". (NA)