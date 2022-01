La empresa que no aparece, crece el ausentismo por Covid y ¿hubo otro atentado en Bahía?

--Hola, Juan. Supongo que todo bien, y encima ahora con Juanfer no los para nadie…

--Je, je, como a ustedes con el Pipa. ¿No te trae algún recuerdo?

--Muchos, y muy buenos, por supuesto, pero pasemos a nuestros temas porque aún falta bastante para que empecemos a jugar por los porotos, que es lo que cuenta.

--Es verdad. ¿Por dónde querés empezar?

--Debo reconocer que hace 15 días me anticipaste lo que se venía para el sector sanitario con la nueva ola de infectados.

--Hubiera preferido pifiarla, pero realmente está pasando lo que hablamos en su momento. Pese a que el número de contagios no tenía correlación con la cantidad de internaciones, te dije que empezaba a complicarse.

--Exacto. Un par de directores de hospitales, tanto públicos como privados, ya admitieron que tienen colapsadas las guardias y que, puertas adentro, el porcentaje de personal contagiado sube día a día.

--Sí, y esto redunda en que la atención en los pisos de internación también se complique, como también sucede en otras áreas sensibles de los nosocomios. Hay algunos que debieron restringir los horarios de atención en tomografías, laboratorios o radiografía.

--Me sigue llamando la atención la cantidad de gente que va a los centros de testeo, cuando se recomienda no ir si sos contacto estrecho de un caso confirmado.

--Hay varios motivos que pueden explicar esas largas colas.

--¿Por ejemplo?

--El primero es que muchos no pueden pagar lo que sale un hisopado en un laboratorio privado; hay otros que necesitan la confirmación porque tienen a cargo personas mayores y sienten algún malestar que también puede ser un estado gripal. Y hay uno más, no menos importante.

--¿Cuál es?

--El laboral. Muchas empresas exigen la confirmación de un testeo, ya que sospechan que sus empleados pueden "mentir" con un contacto estrecho para no ir al trabajo. Simultáneamente también las ART piden un respaldo oficial para empezar a actuar. Es más: varios fueron los patrones que se cruzaron al supuesto aislado caminando por las calles como si nada.

--Juan, ¿tenés la misma sensación que yo? ¿Los centros de testeo son una fuente de contagio?

--No sirve de mucho mi sensación, pero para las autoridades no lo son. Sí pueden serlo una cola en lugares cerrados o incluso las aglomeraciones en la playa, pero en estos casos, donde teóricamente debe haber una distancia adecuada y al aire libre, no debería haber problemas de ese tipo.

--Bueno, no me dejás muy tranquilo que digamos… ¿Tenés datos del porcentaje de casos positivos entre quienes concurren a los testeos…

--A grosso modo te digo que en la región es del 62 por ciento y en Bahía ronda el 64 por ciento.

--¿Es decir que, en determinados lugares, siete de cada 10 que se testearon eran positivos?

--Y sí, tranquilamente. Fijate que si a ese porcentaje que te di le sacamos los testeos de IOMA en Bahía ronda, de promedio, el 69 por ciento.

--Me imagino que el panorama laboral debe estar bastante complicado por el ausentismo.

--Imaginás bien. Varias empresas, así como los restaurantes, bares y confiterías, tienen muchos problemas por la falta de personal y los servicios, obviamente se resienten.

--¿Tenés cifras de la Muni?

--Me dicen que el ausentismo ronda entre el 20 y 30 por ciento.

--Bueno, pero quizás enero sea un mes de menores exigencias.

--Sí, pero no te olvides que también hay mucha gente de vacaciones. Fijate lo que pasó días atrás, cuando tuvieron que suspender el otorgamiento de las licencias de conducir por falta de personal.

--Hablando de la Muni: ¿así que mañana lunes tendremos “intendenta”?

--Prefiero decir “intendente” pero no caigamos en antiguas polémicas. Lo concreto es que Héctor Gay comienza su período de vacaciones y lo reemplaza Fabiola Buosi, la titular del Concejo Deliberante.

--Obviamente no es la primera mujer en ocupar ese cargo interinamente…

--No, será la cuarta. La primera fue Virginia Linares, durante las licencias de su hermano Jaime en su tercer período de gobierno (1999 – 2003). Luego Soledad Espina hizo lo propio como reemplazo de Cristian Breitenstein entre 2008 y 2011 y Connie Rivas Godio reemplazó a Gay, durante 15 días, en su primera gestión.

--Bueno, tendremos otro exponente de nuestro gremio en el Sillón de Bordeu.

--Tal cual, cómo olvidarnos que la titular del Concejo es del palo, periodista, aunque también se la conoce por su labor como directora de escuela, consejera escolar y presidenta del cuerpo entre 2019 y 2021.

--Bueno, esperemos, por el bien de todos, que tenga un enero tranquilo.

--Tal cual, especialmente luego del infierno que vivimos días atrás. Incluso te diría que nos salvamos de otro castigo divino.

--¿A qué te referís?

--¿No te enteraste que en campos del distrito de Patagones cayeron más de 200 milímetros de lluvia?

--Síiii… vi las fotos y videos con campos anegados, incluso algunas viviendas con el agua a la altura de la mesada de la cocina. Lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con Bahía.

--¿No te pusiste a pensar si esa lluvia hubiese caído acá?

--¿Qué hubiese pasado?

--Un amplio sector de Bahía Blanca hubiese quedado inundado. Y te diría que hace rato que nos venimos salvando…

--Seguro tenés detalles…

--Sí, claro. Todo depende del lugar donde caiga una lluvia de ese tipo, de 200 milímetros, y en cuántas horas precipite. Fijate que en abril de 1980 cayó esa cantidad en tres horas en el arroyo Azul.

--Sí y la ciudad de Olavarría vivió momentos dramáticos.

--Fue cuando el ingeniero hidráulico Luis Ferraz volvió a señalar, por enésima vez, que Bahía Blanca era una ciudad vulnerable. "Nos salvamos por 50 kilómetros. Afortunadamente, la lluvia no cayó sobre la vertiente sur de las sierras", dijo.

--¿Hay más antecedentes? La historia menciona a las devastadoras inundaciones del Napostá de 1933 y 1944.

--Sí, el arroyo alcanzó más de 550 m3 por segundo y debido a lluvias menores, de 160 mm. Pero más cerca en el tiempo, en la madrugada del 28 de febrero de 2001, apenas un puñado de personas fue testigo del aluvión de agua y lodo que finalizó su alocada carrera en el embalse del dique Paso de las Piedras. Esa vez, casi 200 milímetros de lluvia se descargaron sobre la cuenca alta del río Sauce Grande, generando un caudal de 500 m3.

--Es decir, si esa cantidad de agua, en lugar de haber caído sobre la cuenca del Sauce Grande, lo hubiese hecho sobre la del Napostá, un amplio sector de Bahía Blanca habría quedado inundado.

--Exacto, y te digo más: se sabe cuáles serían los sectores más afectados.

--Te sigo.

--Con una lluvia de 200 mm en 3 o 4 horas: sector del parque de Mayo, subsuelos de la UNS, márgenes del canal Maldonado y del arroyo antes del entubado y zonas bajas pasado el entubamiento. En el caso de una lluvia de 300 mm como la que azotó a La Plata años atrás, solo la zona alta de Bahía Blanca quedaría a salvo.

--No nos olvidemos de la lluvia que en enero de 2019 cortó la ruta 3 antes del acceso a Monte Hermoso, pero cortemos mejor el tema y pasemos a algo más grato. ¿Dale?

--0k. ¿Tenés alguna novedad de los nuevos carritos del Parque?

--Vienen muy bien. Ya se techó el cuarto y para marzo dos o tres van a estar abiertos. El quinto, que es de una tradicional hamburguesería bahiense, comienza esta semana. Hubo alguna demora porque cambió la composición societaria.

--Muy bien José María, viniste afilado…

--Para nada, vos sos el que siempre tiene data, Juan. ¿Del proyecto para el centro de Villa Mitre sabés algo?

--La Muni definió el proyecto preliminar y la idea es, cuando pase el pico de Covid, hacer talleres de participación ciudadana en el club y otros lugares para mostrarles la iniciativa a los vecinos.

--¿Y sobre el Mercado Municipal?

--Amigo, estamos en enero, no pidas tantas definiciones. De todas maneras, por lo que sé, la Muni está esperando dos informes, uno privado y el otro de la UTN, sobre estado edilicio y de infraestructura, seguridad e higiene, para ver cómo se lo mejora.

--Vi que está avanzada la obra de mejora en la peatonal Drago y en muy poco tiempo más empieza todo lo que es la peatonalización de Arribeños–Anchorena, es decir, a nivel de vereda, con las obras de infraestructura correspondientes.

--Ya que estamos con el tema obras, el otro día vi que Vialidad Nacional informó que la autopista Sesquicentenario – El Cholo evidencia un 30 por ciento de ejecución.

--Así es, se están instalando las vigas, dinteles y columnas de hormigón que sostendrán los distintos intercambiadores de la nueva autopista, pero lamentablemente no puedo darte un panorama similar de la obra que encaró Vialidad Provincia en la autovía Raúl Alfonsín.

--El otro día pasé y es un desastre, sobre todo porque la obra quedó parada y el tráfico de camiones por ese sector es incesante. Realmente hay que evitar pasar por ahí.

--Por lo que me comentaron, las obras están a cargo de una empresa de Pehuajó que a fines de diciembre, el 21 – 22 , dejó los trabajos para que el personal pasara las fiestas en su lugares de origen y debía volver el 6 – 7 de este mes. Sin embargo, nada de eso ocurrió y, hasta ahora, hay quienes dicen que la firma huyó. Pero hay algo peor…

--Uhh… decime.

--Si no regresa, el tiempo mínimo que transcurrirá hasta que hagan otra licitación o contrato, será de 2 meses y realmente el panorama es crítico, porque los camiones deben ir a paso de hombre y el tránsito es un caos. Por eso la Municipalidad pidió que Provincia reanude de manera urgente las obras.

--¿Algo más?

--Sí, que esperemos que la Provincia deposite los subsidios al transporte público adeudado porque las empresas de ómnibus locales ya no dan más.

--Me dicen que no terminaron de pagar el aguinaldo.

--Correcto, se dice que los problemas se generaron por cuestiones burocráticas derivadas de los cambios en Transporte, donde de secretaría pasó a ser ahora ministerio.

--Mientras pedimos otra ronda de café contame algo del lío que se armó en Coronel Suárez por los perros en la calle.

--No te das una idea de la magnitud que está tomando el tema en los medios y en las redes sociales.

--Era obvio que hablar de usar la perrera para confinar a los perros que están en la calle iba a generar semejante polémica, sobre todo en Argentina, donde los perros son como una especie sagrada, como las vacas en la India.

--Si bien nosotros somos perreros y no podemos ser objetivos, es cierto que tras el ataque de perros dogos a cuatro personas en la calle el intendente debe hacer algo. Esto no se puede repetir.

--Muchos hablan de un plan de castración masiva.

--Sí, siempre se habla de aplicar esa opción, pero los beneficios, si es que se hace como corresponde, no son inmediatos y problema debe ser solucionado ya.

--¿Entonces?

--Con la medida adoptada, con la perrera, se castiga al animal, a un ser indefenso que está en esa situación por un dueño irresponsable. De una vez por todas habría que buscar algún mecanismo para castigar a quien deja a su perro en la calle, pero para eso están los expertos y los legisladores…

--Coincido pero vayamos a otro tema. Pese a la feria judicial, algo de tribunales debés tener…

--¿Qué tal si te digo que hubo un cuarto atentado del que casi nada se habla?

--Epaaa… avanti.

--Ok. Acordate que la fiscalía había pedido la unificación de cuatro causas iniciadas por atentados y mandarlas a la Justicia Federal. Sin embargo, la Justicia provincial rechazó ese pedido porque considera que es prematuro que haya una conexión entre todas esas causas, y mandó la del atentado contra la vivienda de Maximiliano Núñez Farina, titular de Región Sanitaria I.

--Te sigo pero no me dijiste nada aún de ese “nuevo atentado”.

--Entre esas tres causas está la de la líder mapuche Olga Curipán, una amenaza que sufrió en septiembre pasado Alimenti, de Región Sanitaria, por el tema de vacunas y el tercer caso es una causa que no había trascendido hasta ahora.

--¿Podés concretar?

--No seas ansioso. Este hecho, que prácticamente no tuvo exposición mediática, se produjo tres días después del hecho de Núñez Fariña y fue un atentado al estudio del abogado y exconcejal justicialista Matías Italiano. Esa causa en principio sigue en Provincia, pero para la Fiscalía había una relación entre todos los hechos de atentado.

--¿En qué consistió el atentado?

--Le produjeron daños a la placa de Italiano que está colocada en el acceso al estudio. Sobre ocho existentes en el lugar, sólo esa sufrió daños, y no es precisamente la de más fácil acceso. Habrá que ver si se lo considera atentado o hecho vandálico.

--Bueno, las aguas siguen turbias y ojalá pronto la Justicia tenga novedades. ¿Levantamos campamento?

--Dale, ya es la hora de prender el fuego. Nos vemos el próximo domingo. Y hoy no te preocupes, me hago cargo de la cuenta.

--Era hora. Dale, nos vemos en una semana. Y a seguir cuidándose.