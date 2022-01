Los Pumas 7s jugarán por el título en el Seven de Málaga

El seleccionado argentino de rugby, modalidad seven, se clasificó este domingo finalista del Seven de Málaga (España), tercera etapa del Circuito Mundial 2021-22.

En semifinales por Copa de Oro derrotó a Inglaterra por 26 a 17, en un partido que los dirigidos por Santiago Gómez Cora dominaron con mayor amplitud pero que, por algunos errores defensivos, dejaron crecer al rival en los instantes finales.

Con este resultado Los Pumas 7s jugarán la final ante Sudáfrica a las 14.56 de este domingo. Los Springboks derrotaron a Australia por 19 a 0.

Los tries del equipo argentino fueron conseguidos por Luciano González, Felipe del Mestre, Lautaro Bazán Vélez y Rodrigo Isgró.

Argentina no cuenta con Santiago Álvarez Fourcade ni con Gastón Revol por encontrarse cumpliendo protocolo sanitario.

Al bahiense lo reemplaza en la capitanía del equipo Felipe del Mestre.

