"En esta ola, la atención se trasladó de la internación a la consulta en guardia"

Pablo Casella, director del hospital Dr. Raúl Matera, dijo esta mañana que "a diferencia de la ola anterior, el impacto lo tenemos en las áreas de atención ambulatoria; es decir, en la guardia externa y en el sector de testeos", al hacer un análisis de la situación actual provocada por el avance del coronavirus en Bahía Blanca.

"Eso está abarrotado de gente, ha superado la cantidad de consultas de la segunda ola. Dentro del hospital, en las áreas de internación, hoy existen solamente cinco pacientes contra 30 de otras épocas. La diferencia es enorme. La atención se trasladó de la internación a la consulta en guardia, suponemos que esto está asociado a la vacunación", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, el profesional indicó que además, a diferencia del año pasado "estamos sufriendo un impacto mucho más grande en cuanto a nuestro personal".

"Hoy tenemos seis médicos clínicos aislados por COVID-19 y cuatro médicos pediatras también aislados que nos provoca problemas de funcionamiento. Hasta ahora no han quedado servicios sin cubrir, pero es probable que sí suceda en las próximas horas problemas con pediatría porque no hay pediatras, no es que nuestro hospital no tiene. Compartimos muchos profesionales con el Hospital Penna, que tiene la misma problemática con personal aislado", indicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En otro orden, Casella mencionó que "nuestra positividad es realmente alta, hemos tenido casi el 90 % de positividad en estos días".

"Nuestros testeos no son libres —continuó—, los hacemos con turno y con indicación médica. Estamos dando entre 40 y 50 turnos diarios, de acuerdo al personal que tenemos, y así y todo hay demoras".

Asimismo, respondió no saber a ciencia cierta si la implementación de los autotest podría disminuir la cantidad de consultas y sostuvo que los problemas van a seguir "hasta que empiece a bajar la ola de contagios".

"Hoy nos pasa que las personas con sintomatología leve consultan a la guardia independientemente de los testeos. Por eso, las guardias están completas. El autotest puede ayudar, no lo sé, pero las consultas las vamos a seguir teniendo. Quizá disminuya un poco la consulta en el área de testeos si alguien lo puede hacer en forma particular. Pero hasta que no empiece a bajar la ola de contagios vamos a tener problemas", expresó.

Por último, Casella señaló que "la mayoría de las personas que se interna no tiene vacunas o tiene el esquema incompleto; hay una sola persona internada, en terapia intensiva, con todas las vacunas, pero asociado a otras enfermedades serias".

"Es muy difícil porque la pandemia nos ha demostrado que esto es impredecible. De todas formas, nosotros esperamos que en estas dos semanas esto se amesete y luego empiece a bajar la curva", completó.