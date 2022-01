Ramiro Santiago y otra noche brillante, más allá de lo que pasó en el cierre

Otra jornada altamente positiva desde lo individual vivió Ramiro Santiago en la NCAA II estadounidense.

Anoche, el bahiense sumó 23 puntos y fue el segundo máximo anotador de su equipo, solo por debajo de los 27 que anotó Stetson Smithson.

El escolta lanzó 6-11 t3, 1-2 t2 y 3-4 t1, además de colaborar con 6 asistencias, 3 rebotes y un recupero, en 38 minutos.

No obstante, Ramiro falló un triple en el cierre del partido, que fue victoria de Northwestern Oklahoma sobre Harding, por 83 a 80.

