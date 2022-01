Valorant dice presente en Bahia Blanca

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Valorant es el juego del momento y de eso no hay duda, es por eso que desde El Cubil del Mal traemos, por ahora, estas dos propuestas para todo tipo de jugadores. Creemos que la diversificación no tiene que darse solamente desde los juegos, si no desde las propuestas que engloban a los mismos.

Por un lado y con fecha de inicio este viernes 21/01/2022 tendremos torneos de Valorant, de inscripción libre y gratuita para todo el mundo. Al igual que con varios de los juegos que fueron pasando por nuestro historial, el objetivo es poder brindarle a la comunidad un espacio de profesionalización del amateurismo, donde puedan sentir lo maravilloso de juntarse con amigos a disputar un torneo por el pancho y por la coca.

El torneo será BO1, al mejor de uno, a excepción de la final que será al mejor de 3. El link de inscripcion es este: https://tinyurl.com/2m2whwj7 y las partidas seran transmitidas por nuestro canal de Twitch https://www.twitch.tv/elcubildelmal desde las 15hs.

Por otro lado tenemos una propuesta con una duración más amplia en el tiempo, la Cubil League de Valorant.

Con un coste de inscripción mínimo y con tiempo de actividad de un mes, la liga es una manera de poder brindarle a los equipos ya consolidados un desafío que esté de acuerdo a sus expectativas. El cierre de inscripción de la misma es el día 26 de enero del corriente, y el inicio de la liga será el día 30 de enero.

Con premios hasta el cuarto puesto y un equipo detrás y frente a cámara de primera, la liga va a ser el primer paso en la profesionalización de este deporte electrónico en nuestra ciudad. El link de pago de inscripcion a la liga es el siguente: https://mpago.la/29JBx1d

Cualquier duda o consulta podes escribirnos a: torneos@elcubildelmal.com o dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Recorda que nos podes encontrar en las redes sociales como @elcubildelmal.