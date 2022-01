De Nadal para Djokovic: "Será un gran Abierto de Australia con o sin él"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El español Rafael Nadal descartó hoy la idea de que la eventual ausencia del número 1 del mundo, Novak Djokovic, por el escándalo migratorio con el gobierno de Australia desluzca al primer Grand Slam del año, al asegurar que habrá "un gran Abierto con o sin él".



"El Abierto de Australia es mucho más importante que cualquier jugador", reafirmó el mallorquín en una conferencia de prensa previa al inicio del torneo, estipulado para mañana domingo a las 21 de Argentina.



Djokovic, máximo ganador del Aus Open con 9 títulos, sabrá esta noche si podrá defender la corona que ostenta desde 2019 cuando enfrente una audiencia judicial clave para su permanencia en el país.



Los abogados del tenista, que hoy fue por segunda vez trasladado a un centro de detención de inmigrantes en Melbourne, intentarán revertir ante un tribunal federal la medida adoptada por el ministro Alex Hawke, que el viernes le denegó la visa por incumplimiento de las normas para combatir la pandemia de coronavirus.



"Si termina jugando, bien. Y si no termina jugando, es lo que hay", resumió Nadal sobre el escándalo con el serbio, que se inició el miércoles 5 cuando ingresó al país sin la vacuna contra el Covid-19.



El exnúmero 1 del mundo expresó su respeto al serbio "como persona, por supuesto, y como atletas, sin dudas", un sentimiento que prevalece "incluso sin estar de acuerdo en muchas cosas que ha hecho en las últimas dos semanas".



Djokovic supo que era positivo de Covid el 19 de diciembre pasado, participó luego de actividades sociales y utilizó su diagnóstico para conseguir una exención médica que lo habilitara a jugar el Abierto sin estar vacunado.



Además, en su declaración de ingreso al país, el serbio respondió "no" a la pregunta de si había viajado en los 14 días anteriores cuando ciertamente estuvo en Marbella, España, desde donde llegó a Melbourne vía Dubai.



"Estamos en una situación que se ha complicado más de la cuenta, que se ha liado y que se ha alargado en el tiempo", opinó Nadal, incómodo por un conflicto ajeno.



"Estamos ante uno de los torneos más importantes del mundo. No hay nadie de nosotros más importante que el deporte por sí mismo", cerró el español, que al igual que Djokovic, busca en Melbourne su título número 21 de Grand Slam para desempatar el récord que comparte con el suizo Roger Federer, ausente este año.