Tras su problema de salud, Luis Brandoni retomará las funciones en el teatro

El martes 11, tras presentar un cuadro de fiebre y desorientación, Luis Brandoni fue internado en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata y se vio obligado a suspender la función de El acompañamiento, la comedia que protagoniza junto a David Di Napoli en el Teatro Bristol.

La noticia la dio a conocer el empresario Carlos Rottemberg a través de las redes sociales e informó que el actor de 81 no quiso pasar la noche hospitalizado y que había regresado al hotel en el que se hospeda.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, tuvo que regresar a la institución para terminar con una serie de chequeos que le indicaron y tras obtener buenos resultados, recibió el alta.

Por este motivo, ya está listo para volver a subirse a las tablas. Pero al enterarse de las distintas versiones que circularon sobre su salud, Brandoni se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen y dio detalles de lo ocurrido.

"Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta", explicó el actor, que el lunes 11 recibió el refuerzo de Pfizer contra el COVID-19.

Días atrás, el destacado intérprete hizo polémicas declaraciones contra la Asociación Argentina de actores en una entrevista con Andrea Falcone por Jubilados TV. "De la Asociación de Actores renuncié después como asociado con esta conducción que ya lleva 16 años y que francamente es una conducción partidaria”, señaló.

"Es la Asociación Kirchnerista de Actores porque a mí no me representa y a la mayoría de los actores no nos representan", remarcó, contra la gestión que encabeza Alejandra Darín.