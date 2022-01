Vecinos de Villa Cerrito denuncian que están sin luz hace más de 27 horas

Verónica Godoy, una de las vecinas que están protestando y quemando cubiertas en la zona de D’Orbigny al 2700, en Villa Cerrito, señaló por LU2 que hace más de 27 horas que se encuentran sin servicio de electricidad, además de los conocidos problemas de escasez de agua.

“Los vecinos dijimos ‘basta’. Se cortó el lunes a las 3 de la tarde y ya no volvió. En EDES me respondió una máquina. También me comuniqué con la OMIC y un número para quejarse en la Provincia, pero nadie da respuestas”, dijo al programa Hechos de radio.

La vecina señaló que existe falta de empatía por parte de las autoridades y reconoció que varios debieron tirar alimentos porque ya se encontraban en mal estado.

"A la noche no corría una gota de aire. Yo vivo con una nena discapacitada, dos personas adultas mayores y la nena se me descompuso", contó Godoy.

"Si esto no se resuelve, calculo que a la noche vamos a volver a salir, imaginate mañana con la ola de calor que se viene. No veo respuestas de nadie, nos acompañan los vecinos, los periodistas y después nadie", agregó.

"La gente se está muriendo de hambre y yo tengo que tirar la comida porque se echa a perder. Hacen oídos sordos a la gente y se ocupan de pavadas", cerró la vecina.