Falleció Marín Carrizo, baterista de ANIMAL, Cerati y el Indio Solari

El músico Martín Carrizo, hermano de la conocida Cecilia "Caramelito" Carrizo, falleció esta madrugada a los 50 años

“Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, agregó su hermana, quien acompañó el posteo con una foto de ellos dos durante su infancia.

En 2015, Martín había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso -llamadas motoneuronas- disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que provoca una parálisis muscular progresiva.



"De arriba nos están cuidadando", posteó Caramelito, en una foto junto a su hermano.

La noticia fue confirmada por su hermana, a través de un desgarrador posteo en sus redes sociales. “Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió Cecilia, quien fuera animadora infantil y que actualmente se destaca como panelista de A la tarde, por América.

Martín Carrizo acababa de cumplir 50 años -el pasado 3 de enero-, y justamente aquel día había compartido un conmovedor texto en sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad que transitaba desde hace siete años.

“Hoy es mi cumpleaños. La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas. Sigo latiendo y respirando”, había escrito hace poco más de una semana en su Instagram el ex baterista de ANIMAL, Gustavo Cerati y el Indio Solari. (con información de Infobae)