Compagnoni: "Solo el 30 % de la población está vacunada de forma completa, no es para celebrar"

Fernando Compagnoni, precandidato a diputado provincial del PRO por la Sexta Sección Electoral, pidió esta mañana "el apoyo para el proyecto que encarna Diego Santilli y que tengo el gusto de acompañar", centrado en "la educación, el empleo y las cuestiones de seguridad".

Sostuvo que más allá de la interna en el espacio Juntos, el verdadero enfrentamiento es con el kirchnerismo: "Nosotros somos muy críticos de la vacunación; hoy solo el 30 % de la población argentina está vacunada de forma completa —de acuerdo con los últimos datos oficiales, el 38 %—, me parece que eso no es para celebrar", dijo.

Con respecto a la disputa principalmente entre el PRO y el radicalismo dentro de la coalición Juntos, sostuvo que "la gente está cansada de votar personas y cada vez se centra más en quien le ofrece un proyecto colectivo para cambiarle en poco o en mucho la vida, decirle 'basta' a algún proyecto que no le gusta o para tratar de cambiar la realidad del día a día; y me parece que nosotros hemos presentado ejes claros de gestión lesgislativa".

Compagnoni indicó que si bien Santilli hizo su trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, "es una persona bonaerense, criada, casada y con residencia en la provincia de Buenos Aires, que en la gestión acompañó el proyecto de Rodríguez Larreta".

Remarcó que este "es un caso particular y además hay una realidad: desde Ezeiza hasta el río de La Plata y desde la ciudad de La Plata hasta Pilar viven 16 millones y medio de los 18 millones de bonaerenses que vivimos en toda la provincia; y es cierto que muchas veces los proyectos políticos se ven desde ese AMBA".

Sin embargo, insistió en que Santilli "es un bonaerense que va volcar toda su experiencia en la provincia de Buenos Aires". En ese sentido, remarcó su gestión "exitosa" en materia de seguridad: "Después de Ottawa, en Canadá, la capital de la Argentina es la segunda capital de América más segura", destacó.

Compagnoni también se refirió al oficialismo local y resaltó que "desde el año 2015 venimos mejorando los números en las elecciones, lo que no significa que después de un proceso electoral no miremos lo que tenemos que mejorar y en qué zonas tenemos que reforzar la gestión".

Con respecto a la Sexta Sección, sostuvo que después de los recorridos por distintas localidades "tengo la sensación de que en materia de gestión provincial y nacional hay muchas voces de quejas. El confinamiento tuvo un efecto directo y cuando llegás a localidades pequeñas con escuelas ediliciamente grandes y pocos alumnos les cuesta entender que hayan perdido dos años de presencialidad escolar, cuando tenían todo dado para poder continuar".

"De ninguna manera nosotros hemos negado la pandemia. Por ejemplo, el Concejo Deliberante no cerró nunca, solamente cuando había confinamiento extremo fuimos al Salón Blanco para hacer la sesión; lo mismo hicimos en el Puerto de Bahía Blanca [donde es representante del Municipio], que conduce Federico Susbielles y no cerró ni un día. Es decir, en ambos lugares trabajamos todos los protocolos con los gremios y no tuvimos ningún problema de funcionamiento, más allá de algún aislamiento por contagio", detalló.

Y luego planteó: "No fue lo que sucedió en otras localidades. Monte Hermoso, por ejemplo, cerró todo y nosotros creíamos que esa no era la solución, que tener una situación controlada de pandemia era la mejor de las situaciones. Me parece que el tiempo nos dio la razón".

En la entrevista con el periodista Maximiliano Allica, Compagnoni también se refirió a la falta de experiencia que se le critica al radicalismo, espacio al que enfrentará el PRO en la interna de Juntos. Reconoció que cuando Cambiemos llegó al poder en 2015 tampoco era un grupo con experiencia, pero marcó una diferenciación en cuanto al trabajo previo.

"Cuando Héctor Gay llega a la política en 2013 para tener experiencia legislativa convocó a un equipo de trabajo y los mismos actores seguimos hasta 2015 trabajando para el proyecto de gestión municipal. En el caso de Facundo Manes presentó una lista política con la idea de la revolución del conocimiento a pocos días del cierre de las listas y en el caso de Lorenzo Natali apenas 24 horas", sostuvo.

Por otra parte, habló sobre la participación de Mauricio Macri en un acto político en Punta Alta y su posterior reunión con docentes, padres y estudiantes de Bahía Blanca.

"No ocultamos a Macri en Bahía. Cuando se recorre la provincia y vas a ciudades importantes muchas veces estás acompañado por distintos referentes y por más que sean más relevantes que uno, en ese momento están acompañando a los candidatos. Macri, como expresidente, fue a acompañar la presentación de las listas en Coronel Rosales, a Bahía Blanca vino Gustavo Posse y no sabemos si a último momento vendrá Patricia Bullrich. Cada uno maneja su agenda y va a los lugares que tiene que ir para acompañar al candidato", explicó Compagnoni.

En otro tramo de la entrevista, destacó la iniciativa del oficialismo local de utilizar apodos para esta campaña [Colo, Compa y Chopper]: "En el barrio soy el Compa, así que está bueno porque la gente te identifica rápidamente y también reivindica el tema del servidor público".

Por último, contó sus sensaciones de cara a las PASO del próximo domingo, que va a ser "una jornada cansadora, pero me imagino muy bien, contento, llamando a todo Juntos para ir el lunes a la mañana al verdadero debate y enfrentamiento que es con el kirchnerismo".