El avión que trasladaba a la selección de Alemania tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia

El avión que trasladaba al seleccionado de fútbol de Alemania desde Islandia a su país debió realizar un aterrizaje de emergencia en la madrugada de hoy en la ciudad escocesa de Edimburgo a causa una falla mecánica.



"Estamos bien. La comprobación de seguridad de la máquina está en marcha", señaló la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en su cuenta oficial en la red social Twitter en esta madrugada.



El equipo alemán jugó ayer ante Islandia, al que le ganó 4 a 0, en un cotejo por el Grupo J de la eliminatoria de Europa para el mundial de Qatar 2022, que lideran los germanos con 15 unidades seguidos por Armenia con 11, señaló As.

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.



Everyone is fine and patiently waiting while the staff go about their business calmly and professionally. Another coffee it is then! ☕#DieMannschaft pic.twitter.com/Cqb4c1v0Hj