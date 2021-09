"En Bahía es importante que el Concejo salga de este empate técnico que tiene"

Carolina Castro, precandidata a diputada nacional por "Vamos con Vos", sostuvo esta mañana que "es lógico que haya cierta apatía" en la sociedad de cara a las próximas elecciones y que a ella le pasa "lo mismo que a todo el mundo porque vemos en la dirigencia política fracaso e incapacidad para proponer soluciones a los problemas, muchos de los cuales son estructurales en la Argentina".

"Entiendo a la ciudadanía. Esta es mi primera elección, con lo cual soy parte de esa ciudadanía; no he hecho política antes. El desencanto tiene su lógica; ahora bien, no hay que dejarse estar, estas elecciones son una oportunidad para dar un mensaje a la política y a estos dos polos de la grieta que se vienen disputando el ejercicio del poder, que han sido Gobierno y que han gestionado", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, la también politóloga dijo que "Vamos con Vos, de Florencio Randazzo, es una alternativa".

"En Bahía Blanca es importante que el Concejo Deliberante salga de este empate técnico que hoy tiene, por lo cual estaría muy bueno que los bahienses acompañen una lista alternativa para que el Turco Abraham pueda entrar y desde ahí tener una visión de la gestión", subrayó.

Además, contó que "si nos votan, van a votar a personas que van a ir al Congreso con una mirada pragmática, moderna".

"Yo voy a defender los intereses de los que producen y los que trabajan en la Argentina —continuó—. Esa es mi misión, a eso voy. No vamos a ser funcionales a ningún espacio. Vamos a mirar si un proyecto de Ley favorece o no el crecimiento de la Argentina sin importar de dónde viene. Porque ese es otro problema de la grieta, que no se puede reconocer en el otro algo que está bien. Nosotros no tenemos prejuicios".

En otra parte de la entrevista, la precandidata mencionó que esta "es una campaña que efectivamente nos ha mostrado que en el discurso, tanto del Frente como de Juntos, se han hecho eco de frivolidades o cuestiones que nada tienen que ver con ideas y propuestas para solucionar los problemas".

"Lo vemos, por eso planteamos una campaña de propuestas, hablamos con los vecinos, con las pymes, recorremos los distritos y acompañamos a los precandidatos a concejales", respondió.

"Se está hablando más de la construcción hacia 2023 que de estas elecciones de medio término y eso tiene que ver con la falta de liderazgo político que estamos viviendo actualmente. Hay una coalición de gobierno que tiene tres patas bien distintas y no logra una presidencia contundente que pueda decir 'este es el camino', afirmó.

Asimismo, ante la consulta sobre si el espacio de Randazzo escondía un kirchnerismo encubierto, Castro sostuvo que "no hubiese aceptado esta precandidatura si tuviera la más mínima duda".

"Yo no estaría participando del espacio si creyera que hay una mínima posibilidad de que eso pasaría. No vengo de militar, no soy peronista y Randazzo quiso armar una alternativa que tuviera participación de las fuerzas vivas de la sociedad", relató.

"Yo no soy la única persona que se presenta en esta lista por primera vez —siguió—; también hay docentes, hay referentes universitarios, hay comerciantes, gastronómicos. Nuestras listas tienen muchísima participación joven y gente que participa por primera vez. Esta es una alternativa distinta. Florencio Randazzo ya explicó muchas veces que le dijo que no a Cristina y que pasó mucho tiempo".

En tanto, señaló que es vital solucionar el problema de la inflación para apostar a un desarrollo como país.

"Con una macroeconomía estable se resuelve el problema de la inflación. Es algo de resolución ejecutiva, no por parte del Congreso; pero con ests elecciones se resuelven los liderazgos del mediano plazo", esgrimió.

"La inflación de más del 20 % en un país es un impedimento a crecer. Es un problema que no resolvió el Frente ni Juntos. Para resolver el problema de la inflación hace falta un plan económico que hoy Argentina no tiene y un liderazgo político que lo pueda llevar a la práctica", contó.

"Es importante saber que se puede salir; en Argentina va a tardar, pero se puede bajar. Es un componente que no solo afecta al emprendedor, sino a los salarios; por eso es un problema que no entiendo cómo no es de primer orden en un gobierno nacional", completó.