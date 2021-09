Ya llego la nueva PS5...y es mas liviana

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Sony sigue apostando por su nueva consola, que lejos esta de ser el boom comercial que tanto se había anticipado. La consola que salió al mercado hace poco menos de un año todavía no termina de establecerse, y no es para menos; un gran porcentaje de los juegos que hemos visto que llegaron a PS5, no son mas que ports de juegos de PS4 que aprovechan su mejor rendimiento para tener gráficos de máxima calidad.

Lejos de invertir en empresas desarrolladoras o distribuidoras para empezar a tener un catalogo que pueda competir con Xbox, Sony decidió optar por una nueva versión de su consola que es exactamente igual, solo que pesa 300 gramos menos. No entendemos todavía porque alguien pensaría que esto es un problema, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando de una consola portátil o de un smartphone.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Gracias a varios usuarios pudimos enterarnos que esta reducción de peso se debe a la remoción en uno de sus disipadores, algo fundamental a la hora de mantener controladas las temperaturas de la maquina. Si tenemos en cuenta que esta nueva versión esta levantando mas temperaturas que la normal, es entendible que no encontremos explicación de esta decisión por parte de la empresa.

Esperemos ver cual será la decisión a futuro de la empresa, que por el momento parece importarle poco y nada su selección de juegos. No terminamos de entender cual será la estrategia de Sony para competir en esta nueva generación de consolas que ya esta próxima a cumplir su primer aniversario.