Maryta Berenguer y Mempo Giardinelli, juntos en una jornada de literatura infantil en Rusia

Por Silvina Juárez / Especial para La Nueva

La bahiense Maryta Berenguer y el chaqueño Mempo Giardinelli, ambos reconocidos por su trayectoria en la literatura infantil y juvenil, fueron seleccionados para representar a América Latina y el Caribe en la 37° Jornada de Literatura Infantil y Juvenil IBBY, con sede en Moscú, Rusia. Lo harán junto al ilustrador brasileño Roger Mello.

IBBY es una red internacional que, sin fines de lucro, promueve la unión de los libros con los niños y jóvenes. Especialistas de todo el mundo se reúnen en conferencias, talleres y conversatorios para exponer y debatir las diferentes situaciones y problemáticas de la literatura infantojuvenil.

Tanto Maryta como Mempo fueron entrevistados en el programa radial Gente de Palabra, por CNN Bahía Blanca (FM 96.3), donde expusieron no solo su sorpresa por la convocatoria, sino el enorme y grato compromiso de exponer en favor de la literatura para nuestras infancias.

Abuelas Cuentacuentos

“En los 90', en Alemania, me llamó la atención una actividad que observé en algunos geriátricos, en donde llevaban a niños para que las personas mayores les cuenten historias. Ayudamos a las abuelas y abuelos para que tengan un buen morir, me dijeron. Fue impresionante. Entonces pensé: por qué no ayudarlos a tener un buen vivir”, así comienza a contar Mempo Giardinelli los inicios de su Fundación, en la que se desarrolla Abuelas Cuentacuentos.

La Fundación MG funciona desde hace más de veinticinco años en Resistencia, Chaco, y trabaja por un país lector.

“Empezamos a juntar voluntarios, los primeros fueron familiares, como mi mamá y sus amigas. Al poco tiempo, eran muchísimas las personas que se habían enganchado. La verdad es que, en Resistencia, la idea prendió enseguida y como notamos que había una gran necesidad de este tipo de actividades, creímos que seguramente se extendería en el país. La idea se trasladó a Formosa, Corrientes y así a varias provincias argentinas. La sorpresa fue que la Fundación comenzó a llegar a varios países de América Latina también”.

Actividades en las escuelas, talleres, conferencias, conversatorios y toda la magia de la literatura infantil y juvenil, se desarrolla a través de esta Fundación que ha cosechado varios premios nacionales e internacionales.

El autor de las novelas Luna Caliente, Santo Oficio de la Memoria, Revolución en bicicleta y los libros de cuentos Vidas ejemplares y Luminoso y amarillo, entre otras muchas obras, prepara su exposición, justamente, basándose en el trabajo social que desempeña La Fundación, en revalorizar la lectura en voz alta.

Periodista y escritor, columnista de diarios como “Página 12”, “La Nación”, “Perfil” y “The Buenos Aires Herald”, Mempo también fundó la revista Puro Cuento (1986/1992), cuando regresó de su exilio en México. Allí se publicaron más de mil cuentos de los autores más reconocidos del país.

“Conjugar el periodismo y la literatura no es un esfuerzo. Me sale muy naturalmente porque desde muy joven comencé a escribir para diarios y revistas en Resistencia. Me fui fogueando. Me acuerdo que a los veinte años escribía cuentos y hasta compuse mi primera novela, que era muy mala y nunca se publicó. Pero eso no es lo importante, porque para mí fue un ejercicio extraordinario. Intentaba hacer literatura. El periodismo también fue mi compañero de toda la vida. Y así viví, entre la realidad con ficción”.

“Cuando la literatura es cuerpo y voz”

“Una enorme sorpresa y una gran responsabilidad haber sido convocada para formar parte de estas jornadas”, contó Maryta Berenguer, quien desarrolla un constante trabajo relacionado a la literatura infantil y juvenil, a través de la escritura, la edición, la docencia y la narración oral.

“Es un gran momento, me llenó de alegría. Cuando Nora Lía Sormani, especialista de LIJ y última representante de América Latina y el Caribe, me comunicó la noticia sentí un fuerte compromiso con mi profesión y con la palabra.

“Estaré cerrando el Congreso desde mi Bahía Blanca natal, en línea, como dicen ellos, el próximo 12 de septiembre, ya que prefiero no viajar por temas de pandemia”.

La conferencia estará dedicada a las palabras en escenas: “Ese momento tan inquietante en el que las historias cobran vida a través de la voz del narrador oral, cuando se disparan tantas situaciones. El contacto de quien cuenta y quien escucha. La literatura es cuerpo y voz”.

La autora de El viajero de los tiempos, El botón de cuatro agujeros, De Escualines y Gordolines y de las novelas policiales juveniles Velkan el hipnotizador y El misterioso caso del inspector Severo Valenzuela, entre otras publicaciones, contó que el mundo de las palabras es un mundo infinito por descubrir.

“Acercar la literatura a niñas, niños y jóvenes y seguir convidando libros, esa es nuestra tarea”, concluyó.