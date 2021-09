Macri reveló que pensó en cambiar el domicilio para presentarse como candidato en Córdoba

El ex presidente Mauricio Macri contó que le ofrecieron cambiar de domicilio para presentarse como candidato en las próximas elecciones legislativas, pero rechazó la oferta. "Me tentaba", aseguró.

"Salgo a apoyar a todos los candidatos, demostrando que no tengo ningún personalismo, porque ni me puse de candidato en Capital Federal ni en Córdoba, donde me propusieron cambiar el domicilio y donde más me tentaba, porque me siento tan cordobés que me hubiese gustado mudarme definitivamente a Córdoba y tener domicilio ahí", remarcó el ex mandatario en declaraciones a radio Mitre Córdoba.

“Es mi sueño vivir en Córdoba, estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija porque me siento muy bien ahí, de corazón me siento un cordobés más”, reveló el ex mandatario.

En declaraciones radiales, dijo que "han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta".

“Esta elección cambia la historia y vamos a crear reglas en una sociedad que nos permita progresar y crecer, para eso necesitamos estar acá y votar”, incentivó el ex presidente.

Al respecto, Macri sostuvo que "si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos 'basta', eso va a generar una recuperación de la esperanza" y consideró que "en Argentina se ha destruido la confianza, en base a la mentira, la ineptitud y la inmoralidad".

"Nadie confía en lo que dice el gobierno, habla el presidente y saben que va a contradecirse el mismo día en lo que dijo", criticó Macri.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En cuanto a la polémica sobre la deuda, insistió con que "si uno calcula la deuda promedio por año que tomó cada uno, Cristina Fernández tomó 17 mil millones de dólares por año, nosotros 12 mil millones, y Alberto Fernández en su primer año tomó 33 mil millones".

"Esto es por algo muy simple, que estamos terminando de aprender todos los argentinos: la deuda es hija del déficit", apuntó el ex presidente, quien agregó: "Dicen que una parte es en pesos, pero van a tener que pagarlo igual".

Para Macri, "es muy profundo el nivel de daño que han hecho por haber generado tanta regulación nociva" y ejemplificó que el Gobierno "ahora nacionalizó la Hidrovía y todo para tener otro lugar de donde sacar ventajas".

E insistió: “Han hecho mucho daño y no se dan cuenta, por eso hablan de sexo y de carpinchos y cosas que no tienen nada que ver con la realidad y la angustia de la gente”.

En este sentido, cuestionó que "somos todos ciudadanos esclavos: el gobernante puede cobrarnos el impuesto que quiera para gastarse la plata de la manera que le parezca y es una visión espantosa, que acompañé en silencio un tiempo por respeto pero claramente hoy sintiendo que mi compromiso con los argentinos es defender su futuro y su libertad, por eso salí a la cancha a apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio".

"El mundo no es una frivolidad, como ellos lo quieren pintar: el mundo es de donde vienen las vacunas; y si hubiésemos tenido una buena relación con el mundo, hoy decenas de miles de argentinos estarían vivos, porque hubiésemos comprado todas las vacunas... por algo al mundo es donde quieren irse nuestros jóvenes", opinó.

También opinó sobre la polémica frase de Victoria Tolosa Paz y analizó: “Son como marcianos, no toman contacto con la realidad”.

Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña. El martes estuvo en Rosario, donde se mostró con el precandidato a senador y vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini, y su compañera de lista Amalia Granata, que estuvo ausente.

Fuente: "Clarín"