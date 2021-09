Vóleibol: con la bahiense Barbero, debutan Las Panteritas en el Mundial de México

Este lunes comenzará el Campeonato del Mundo Sub 18 2021 y Las Panteritas, con la bahiense Felicitas Barbero, debutarán frente a Bulgaria desde las 22 (hora argentina).

El partido será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Volleyball World.

Argentina compartirá zona en esta primera fase, además de Bulgaria, con Brasil, Rusia y Eslovaquia. Los cuatro mejores de cada grupo pasarán a octavos de final, mientras que los quintos jugarán un cuadrangular para definir del 17° al 20°.

Las Panteritas cumplieron la última etapa de trabajo en Buenos Aires y viajaron rumbo a México el pasado jueves para realizar la puesta a punto final para el debut de este lunes.

El plantel argentino está compuesto por Juana Giardini, Valentina Vaulet, Milena Margaria, Felicitas Barbero, Nicole Pérez, Julieta Aruga, Sofía Lescano, Agustina Campanella, Avril García, Carmela Ríos, Josefina Ossvald y Victoria Caballero.

Fixture Primera Ronda

20/9 22hs Argentina vs Bulgaria

21/9 19hs Argentina vs Brasil

23/9 19hs Argentina vs Rusia

24/9 22hs Argentina vs Eslovaquia

Podrás ver todos los partidos de Las Panteritas en esta cuenta: https://youtu.be/YFh4YdtYwZY