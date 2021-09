La tercera temporada de Bake Off llegará a Telefe el lunes 13 de septiembre

Mientras La Voz Argentina transita sus últimas emisiones de cara a la gran final, Telefe reacomoda su grilla para mantener su liderazgo en las mediciones. Y aunque en un principio se esperaba que hubiera una nueva temporada de MasterChef Celebrity, las autoridades del canal decidieron apostar a una de las joyas que tuvieron en el 2020: Bake Off.

La competencia de cocina conducida por Paula Chaves volverá a la pantalla el próximo lunes 13 de septiembre y sufrirá varios cambios en su formato. En principio, Christophe Krywonis no será de la partida y la destacada cocinera Dolli Irigoyen tomará su lugar, junto a Damián Betular y Pamela Villar. Además, para mantener el ritmo que tuvo el canal con MasterChef y La Voz, el programa ya no tendrá una emisión semanal los domingos, sino que también saldrá al aire durante la semana. Eso sí, todavía no está definido si irá de lunes a jueves o de lunes a viernes.

De este modo, se espera que durante la semana los participantes se midan en distintos desafíos y que cada domingo uno quede eliminado. Por otra parte, los aspirantes a convertirse en "El gran pastelero" tuvieron que someterse a un proceso de casting mucho más puntilloso que en otros años, ya que a raíz del escándalo que se desato en la segunda temporada en relación a Samanta Casais, quien fue denunciada por fraude, y aunque había sido elegida ganadora por el jurado, tuvo que cederle su lugar a Damián Basile.

Por otra parte, el certamen, que comenzó a grabarse hace varias semanas, contará con una mayor presencia en las redes sociales. Dani La Chepi será la host digital y mostrará el detrás de escena de las cocinas, la relación entre los participantes y cómo reaccionan ante las devoluciones de los pasteleros, más allá de lo que se vea en cada programa.

Por lo pronto, entre la final de La Voz Argentina y el inicio de Bake Off, el canal presentará capítulos dobles de Doctor Milagro, la novela turca protagonizada por Taner Ölmez, quien le da vida a Ali Vefa, un médico de 20 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, que busca ganarse un lugar en el equipo de cirugía pediátrica del hospital de Estambul.