Temor tras las PASO por el futuro de varias obras vitales en Bahía y se hará la luz en el aeropuerto

--Buen día Juan, creo que la actualidad política nos impide empezar con nuestras clásicas gastadas futboleras…

--No creas, la derrota del Frente de Todos bien podría hacerte recordar, por su magnitud, a la del 3 a 1 en Madrid.

--Je, je, no lo creo, pero ya que sacás el tema, las declaraciones de Cristina y de algunos otros me hicieron acordar a Ramón Díaz en la Bombonera diciendo que él no se había ido a la B. Pero mejor tratemos el tema con la seriedad que se merece, ¿dale?

--Tenés razón, la situación es más que comprometida y nosotros asistimos atónitos a ver cómo el gobierno arregla su interna mientras el país sigue cuesta abajo y todos en el oficialismo deslindan responsabilidades.

--Y bueno… todos quieren escapar de un incendio que Cristina y Alberto se encargaron de propagar, pese a la mediación racional de Massa. Yo creo que ambos midieron mal las consecuencias, el tema se les fue de las manos y las heridas ahora serán muy difíciles de curar.

--Ahora, con el nuevo gabinete ¿habrá sido peor el remedio que la enfermedad?

--Me parece que mucho no escucharon el mensaje de las urnas, pero eso se verá en noviembre…

--No te olvides de la derrota histórica del peronismo en la región y, sobre todo, en Bahía.

--Es verdad, nadie pensó que acá le iba a ir tan mal al kirchnerismo. Realmente fue una sorpresa y eso puede tener consecuencias.

--¿Te referís al impacto de la derrota en el Frente de Todos?

--Eso seguramente tendrá secuelas, de hecho hay varios escondidos que ni asoman la cabeza y hasta desaparecieron de las redes los trolls pagos, pero en realidad voy al impacto que esto puede tener en Bahía.

--Explicame mejor porque no entiendo.

--José Luis, me refiero a las obras de Nación y Provincia en la ciudad. Ya sé que van a decir que los compromisos se cumplen, pero la preocupación existe y va en aumento.

--Sigo sin entender…

--En el Municipio hay quienes tiene miedo de que las obras no se hagan, que alguien en Buenos Aires o en La Plata decida no enviar recursos porque en Bahía perdieron por paliza, 48% a 22%, y vuelquen las inversiones al Conurbano, donde electoralmente puede ser más remontable.

--Ojalá te equivoques, pero si estás en lo cierto, qué veranito nos espera con la falta de agua.

--No quiero ser pesimista, pero sigan o no las inversiones, este verano va a ser muy pero muy complicado y los próximos también, te lo vengo diciendo hace rato.

--¿Tenés datos?

--Estamos terminando septiembre y sólo preadjudicaron la primera de las obras licitadas, la del acueducto residual a Grünbein.

--¿Estás seguro?

--Por supuesto. Llega octubre, es decir, aumenta la temperatura, y no hay una sola de las grandes obras empezada. Si ahora estamos hablando de una preadjudicación, no es necesario tener muchas luces para darse cuenta que, en el mejor de los casos, hasta diciembre no va a empezar nada.

--Y sí, coincido, hay motivos para preocuparse.

--No tengas dudas, pero ojalá este nuevo panorama nacional y provincial no termine empeorando las cosas. Fijate que le viernes los intendentes del Conurbano se reunieron con el gobernador porque no les llegan fondos…

--Esperemos que Bahía no esté última en la cola…

--Tal cual, por eso en la Muni hay preocupación. Tienen muchas obras, con fondos de Provincia y Nación, donde la Comuna es la que licita y pone la cara.

--Bueno, cortala con las pálidas, al menos por un momento, y tirá alguna buena noticia.

--Tenés razón. Algo te traje.

--Avanti entonces…

--Finalmente llegaron las luces y balizas para terminar los trabajos en el aeropuerto y el viernes comenzaron las obras. Teóricamente todo quedaría habilitado esta semana, con lo cual se solucionarían los problemas de nocturnidad en la pista de nuestra aeroestación.

--El tema es que faltan vuelos.

--Sí, tengo entendido que el intendente va a pedir que repongan un vuelo a la tarde para que la ciudad al menos pueda contar con dos servicios diarios.

--Pensá que en 2019 Bahía tenía 4 vuelos diarios, uno de los cuales iba a Ezeiza. ¿Te acordás?

--Claro que me acuerdo. Incluso ahora hay días que no hay vuelos y otros se comparte con Viedma. Evidentemente hemos perdido conectividad y se agotan los pasajes. Entonces, con el tema de las luces solucionado, si el problema es ese ya no habrá excusas para sumar otro servicio.

--Volviendo al tema obras. Seguro tenés algún dato más de la Circunvalación Norte, entre avenida Cabrera y La Carringanda.

--Sí, no te comenté nada el domingo pasado por la veda electoral. Ahora crucemos los dedos para que el próximo jueves 30 se licite.

--¿Se licitará?

--No lo sé, y si se licita, confiemos en que después se adjudique y empiece.

--¿Qué tienen previsto hacer?

--Según pude ver, lo más destacado son otros puentes sobre el arroyo Napostá y las vías del ferrocarril. Son similares a los ya existentes, que datan de la década del 80. Uno tendrá 89 metros de largo y el otro 123 metros.

--Es decir que todo ese sector tendrá doble trocha.

--Exacto, y se va a reparar el tramo existente. Se trata de una obra clave para Bahía, sobre todo por el gran tránsito de camiones que registra.

--¿El Cholo – Sesquicentenario y ruta 33 siguen bien?

--Sí. No me asustes sembrando dudas. Probablemente no tengan el ritmo que uno desearía porque son obras muy complejas, pero avanzan. En este caso también habrá que cruzar los dedos para que no ocurra lo mismo que pasó cuando la anterior administración fue derrotada en las urnas.

--Ok. ¿Qué más tenés?

--Una historia muy emotiva que comenzó a circular estos días en las redes y que tiene que ver con el hospital privado de calle Necochea.

--Contame.

--En un video podes ver a Francesca Saccoccia, una nena de 6 años con leucemia, que atravesó toda la enfermedad en el hospital, ahora terminó el período de quimioterapia y está en etapa de control. Ella quedó muy agradecida con ese centro de salud y habla de Amore Sanitas, es decir, del amor sana.

--Habrá que verlo…

--Te lo recomiendo y de paso te cuento que ese hospital contará con los servicios del prestigioso laboratorio ubicado en la primera cuadra de calle San Martín, en el marco de un salto de calidad y nueva alianza estratégica.

--Ya que te metiste en cuestiones de salud. Decime algo del papelón de los exámenes de las residencias médicas.

--Vergonzoso es poco. Es la evaluación que dispone el ministerio de Salud de la Nación y define el futuro de más de 10 mil médicos en el país, mucho de Bahía Blanca.

--Dame detalles…

--¿Qué querés que te diga? Los médicos que rindieron el martes denunciaron un montón de fallas, por ejemplo, que el sistema se les cayó varias veces, que el examen empezó una hora y media más tarde, a algunos nunca les llegó el mail con el link para sumarse a la plataforma, no había un mecanismo antifraude que controlara que nadie se copiara y, por si fuera poco, las preguntas del examen empezaron a circular en los grupos de WhatsApp.

--¿Y ahora?

--El ministerio informó que quienes tuvieron problemas podrán darlo nuevamente el viernes 24 o el viernes 1 de octubre.

--Me imagino la bronca de muchos médicos.

--No tengas dudas, realmente no se puede jugar así con el futuro profesional de mucha gente. Esto debería haberse evitado.

--Sigamos con otras temas…

--Bien. ¿Te acordás que hace unos días salió en La Nueva un informe sobre las amenazas de bomba en el Banco Provincia y Nación, en la zona de calle Chiclana, Undiano, Brandsen?

--Sí. ¿Qué más tenés?

--Que no se desalientan. Es raro que hasta ahora no haya datos sobre el origen de las llamadas. El viernes, por ejemplo, sobre las 11, hubo cinco amenazas: en los dos bancos que te dije, más en Galicia de Chiclana al 300 y Colón al 500 y en Provincia de Colón 36, que terminan evacuando no sólo al banco, sino al edificio de Tribunales donde estaba EDES. A eso súmale el lío en el tránsito.

--Sigamos con temas policiales. ¿Caso García Gurrea?

--Mandaron los análisis de sangre para comparar la muestra que le tomaron a la madre con los que encontraron en los autos y algún domicilio, pero desde La Plata respondieron que podrían demorar hasta 4 meses, aunque si les confiere prioridad podrían estar en 1 mes.

--¿Acá no se pueden hacer?

--Eso están averiguando, y en cuanto a la recompensa que ofreció el ministerio de Seguridad de la Provincia, de 2 a 4 millones de pesos, nadie había llamado para aportar datos.

--Veo que otra vez incursionamos en temas bajón, así que tratemos de levantar la puntería

--Las buenas noticias no abundan estos días amigo, por eso no está de más recordar que se viene una nueva edición del programa Impulsarse.

--¿El de la Unión Industrial local?

--Exacto. La iniciativa apunta a la capacitación de organizaciones sociales del Sudoeste bonaerense, para eso convoca hasta el 3 de octubre a organizaciones y empresas con impacto social a sumarse para la realización de un plan de comunicación. Se seleccionarán 8 organizaciones que contarán con acompañamiento profesional.

--¿Dónde deben tener domicilio las organizaciones interesadas?

--En algunos de estos municipios: Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones y Monte Hermoso.

--Muy completo, pero antes de irnos comentame alguna novedad más.

--Sinceramente me dio un alegrón enterarme de la vuelta del público a las canchas de la Liga del Sur.

--Vas a poder ir a ver al “chivo” otra vez. Pensar que en diciembre de 2019 se jugó el último partido con simpatizantes, así que hay mucha gente que, como vos, se puso contenta.

--De todos modos, no es tan sencillo como antes, cuando sacabas la entrada en ventanilla pocos minutos antes del inicio del partido. Ahora hay un proceso previo que, según dicen, es engorroso hasta para los periodistas que cubren los siete partidos que se disputan por fin de semana.

--¿Cómo es eso?

--Te cuento: desde 2019 los hinchas de cada club liguista deben tramitar su credencial de Liga Segura para poder acceder a las canchas. Pero ese trámite, ahora, se trasladó a la prensa. Y eso generó bastante malestar en ese círculo de trabajadores.

--A ver si entiendo bien: ¿los periodistas, para ir a hacer su trabajo, no sólo tienen que tramitar la credencial en la Liga del Sur, sino también obtener el otro documento como cualquier simpatizante?

--Claro, pero la historia no termina allí. Porque el sistema no está creado para eso, ya que en un ítem es obligatorio poner con qué club simpatizan y sólo tienen acceso a los partidos que ese equipo juegue como local.

--¿Y quién lo dispuso así?

--La Liga del Sur dice que es un requerimiento de la policía, que no asiente ni desmiente. Lo concreto es que da la sensación que los periodistas deportivos tienen que atravesar más requerimientos que los hinchas para poder desarrollar su labor, como si fueran causantes de disturbios.

--Bueno, ahora sí, levantemos campamento que llegó la hora de prender el fuego ¿no? Aunque si la situación nacional sigue así habrá que ir buscando recetas de polenta a parrilla.

--Lo importante es cumplir el ritual, y no subestimes la polenta a las brasas, te recomiendo que busques alguna receta.

--Dale, lo agendo por las dudas. Nos vemos el próximo domingo.