En imágenes: protesta en la UNS por la suspensión de la Semana del Estudiante

Un grupo de estudiantes realizó esta tarde una manifestación en las escalinatas de Colón 80 como medida de protesta por la suspensión de la Semana del Estudiante, medida tomada por el rectorado de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Josefina Palazzesi, del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior, contó por LU2 que "a raíz del comunicado del rectorado de la UNS, surgió que la primera semana trabajada del 1 al 5 de marzo iba a ser compensada con la Semana del Estudiante, del 20 al 24. Es decir, se cancelaba [la Semana del Estudiante] y había que seguir con las clases. Nosotros estamos manifestándonos de forma pacífica y con la junta de firmas para que la semana sea dada como debe ser".

"Los docentes trabajaron [esa primera semana de marzo], los no docentes también, nadie les paga esa semana de más que están trabajando; y nosotros, los estudiantes, tuvimos las clases como debe ser, nos levantamos temprano. El típico argumento es que no se tuvo porque la virtualidad se asocia a no tener, pero en realidad esa semana tuvimos clases como siempre", sostuvo la estudiante.

Josefina indicó que "con el apoyo de muchísimos estudiantes, estamos luchando para que esa semana sea dada como corresponde porque nosotros la tuvimos, la trabajamos, asistimos".

Si bien reconoció que "hay bastante desacuerdo de los padres", otros apoyan: "Mi mamá es docente y está totalmente de acuerdo conmigo: yo la vi dar clases y ella también me vio a mí. Sé que hay otros padres que quieren que sus hijos vayan la Semana del Estudiante, pero no ven que los estudiantes ya fuimos por esa semana".

Su compañera Victoria Diana, en tanto, indicó que "por más que sean padres, quienes lo vivimos en primera persona somos los estudiantes y nosotros venimos en voz del estudiantado. Hay padres que están en contra y creo que hay una cuestión moral bastante errada, una cuestión de creer que la presencialidad siempre es mejor y tuvimos una presencialidad en la que veníamos dos horas por día, ¿de qué presencialidad estamos hablando?".

Las chicas remarcaron que buscan "el mayor apoyo posible de alumnos, docentes, no docentes, del gremio" y aclararon que "si esto no funciona y sigue firme la medida, proponemos un faltazo. Muchos no van a ir y también hay profesores que no van a ir porque están en desacuerdo y están en su total derecho porque esa semana la trabajaron".

Según contaron, ya completaron dos hojas con firmas de docentes: "No son pocos los que están en desacuerdo; los que están de acuerdo son la minoría", aseguraron.

Por último, resaltaron que toda la protesta se realiza teniendo en cuenta los cuidados necesarios por la pandemia: "Nuestra idea no es generar alboroto sino manifestarnos, visibilizarnos porque ningún integrante de las escuelas medias de la UNS tiene representatividad en los órganos de gobierno de la universidad. Ni auxiliares ni docentes ni directivos ni alumnos pueden opinar, mucho menos tener voto. Por eso, queremos demostrar que los estudiantes podemos opinar de alguna manera si nos organizamos", concluyeron.

Esta mañana el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, manifestó que se tomó esta resolución porque "el calendario ya venía complicado" y, ahora que estamos mejor desde el punto de vista sanitario, "es momento de recuperar el tiempo perdido".

Indicó que la medida fue tomada por el rectorado, "con el aval de la comisión". Si bien se determinó la suspensión de la Semana del Estudiante, se mantiene el asueto del 21 de septiembre.