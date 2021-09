Vega, tras la suspensión de la Semana del Estudiante: "De esta crisis se sale con más educación"

El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, habló esta mañana sobre la decisión de suspender la Semana del Estudiante en el ámbito preuniversitario en el marco de la pandemia por coronavirus, que generó el enojo de un grupo de estudiantes y del gremio ADUNS.

En conferencia de prensa, Vega explicó que "hemos tenido un año extremadamente complicado, en el cual la foto que tenemos hoy es que no hemos podido alcanzar los objetivos en la mayoría de los cursos y en este contexto de pandemia inédito creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo por tartar de recuperar la nueva normalidad. Está claro que si de esta crisis se sale, se sale con más educación".

En ese sentido, remarcó que el objetivo de la medida es "acompañar a los estudiantes institucionalmente en este año que ha sido tan duro, para encarar el próximo mejor preparados. Con estos 4 días no vamos a resolver la situación de fondo, pero van a ayudar al objetivo de los 180 días de clases".

Vega reconoció que si bien hay gente "molesta con la decisión, la realidad es que la mayoría de la comunidad está muy contenta porque somos conscientes de la necesidad de resolver el problema educativo con las herramientas que tenemos hoy".

"El calendario ya venía muy complicado por el tema de las burbujas, con contenidos muy alejados de los objetivos iniciales. Se vislumbraba la salida de la pandemia mucho antes, eso no pasó, recién ahora está mejorando y es el momento de recuperar el tiempo perdido", insistió.

A su vez, aclaró que "la semana por calendario no es una tradición; el asueto es el 21 y lo mantenemos. Históricamente sucedía que los alumnos administraban la asistencia o no a los establecimientos, pero lo de tener una semana completa en el nivel preuniversitario no es una tradición".

Vega también remarcó que la medida "fue una resolución de rectorado, que contó con un aval de la comisión" y señaló que "no es para nada artera", tal como manifestaron desde el gremio ADUNS.

"Estamos atravesando la peor crisis socioeconómica y educativa de nuestro país y tenemos la responsabilidad de que los chicos y chicas lleguen con la mejor cantidad de recursos para enfrentar el futuro, brindando educación de calidad y cumpliendo con los 180 días de clases", enfatizó el rector de la UNS.

Esta tarde, un grupo de estudiantes, con el apoyo del gremio ADUNS, se manifestará en las escalinatas de Colón 80, donde se hará una sentada como señal de protesta.