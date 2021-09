El supermercado mayorista que decidió crecer y nuevas aperturas comerciales

--Buen día, Juan. ¿Ya cumpliste con tus deberes cívicos?

--Todavía no. Sabés que soy de los que dejan todo para último momento. Pero ojo que estamos en veda y no podemos hablar del tema.

--Lo bueno es que, por ahora, se terminó una campaña que, a nivel nacional, dio para todo.

--Sí, te diría que en algunos casos hasta se caracterizó por lo bizarra y, como te dije hace algún tiempo, debe ser difícil para quienes son parte del problema presentarse como parte de la solución.

--Shh... no juegues al límite en momentos de veda. Mejor hablemos de otras cosas, o acaso me vas a poder contar detalles de las visitas de Máximo o de Macri…

--Datos tengo, pero hoy no es el día. ¿Querés hablar mejor del show de Messi, el jueves, en la mejor cancha de Argentina?

--Si bien jugamos contra un rival flojo, el 10 se llevó todos los aplausos pese al frío que hacía en esa heladera Monumental…, pero mejor pasemos a nuestros temas de cada domingo, si es que la veda te lo permite.

--Es verdad, días como los de hoy hay que rascar la olla para conseguir novedades, encima el tema del dólar hace que muchas cosas estén en stand by. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa.

--Bueno, yo no tengo dólares para invertir pero vos conocés a varios, así que no llores más y tirá algún chimento de peso.

--Tengo datos muy frescos de una nueva inversión en Bahía.

--Así me gusta. Seguí.

--Mis fuentes me comentaron que un mayorista ubicado a la vera de la ruta 3 Sur, encarará una ampliación muy importante en sus instalaciones inauguradas en 2013.

--¿Una ampliación vital?

--Exacto. Veo que viniste con todas las luces encendidas José Luis, qué sagaz... Pero no esperes más datos, no tengo la cantidad de metros cuadrados, solo que la obra estará a cargo de una firma local.

--Empezaste bien, pero no decaigas. ¿Qué más trajiste?

--Pareciera que querés tomarme examen. Podrías tirar algún dato vos también...

--Ok. Pedí otra ronda de café mientras te cuento sobre un nuevo local gastronómico en la primera cuadra de calle Dorrego.

--¿Eloy sigue invirtiendo?

--Exacto. Un local dedicado a los amantes del buen vino.

--Muy buena idea, ya hay cervecerías por todas partes...

--Sí, y este tendrá nombre de un animal de zonas frías. Apunta a ser una propuesta descontracturada para clientes de cualquier edad. Para eso ofrecerá una experiencia única de vino por copas, donde se podrá disfrutar de las mejores etiquetas en botellas exhibidas en dispensers de alta tecnología y una barra de cócteles.

--Parece que es una tendencia que se viene. Acordate que muy cerca de allí, en la peatonal Alsina, donde estaba Tarjeta Naranja, una conocida carnicería también saldrá con la venta de vino en copas en su futuro restaurant.

--Sí, al menos eso me comentaste hace un tiempo. En este caso, el nuevo local irá pegado al que Eloy tiene en la esquina, será de dos plantas y habrá barras, mesas y livings con cómodos sillones.

--¿Y en cuanto a lo gastronómico?

--Ofrecerá ricos tapeos y platos gourmet.

--Bueno, la mayor de las suertes para este y otros casos de empresarios que se la juegan y siguen invirtiendo.

--Sí, no es fácil, y ya que venimos hablando de esa zona de la ciudad, debo admitir que estabas en lo cierto porque donde funcionó Il Mercato, en Alem y Martín Fierro, abrió una superpanadería.

--Gracias. Es verdad, te lo comenté a mediados de mayo, me alegro que tengas memoria. Ahora llega una firma con 25 años en la ciudad, cuya casa central está en otra avenida, donde históricamente funcionó La Italiana, en un local que desde comienzos del siglo pasado siempre estuvo dedicado a ese rubro.

--Y muy cerca de allí, sobre Alem, vi que comenzaron una gran torre.

--Claro al 400. En septiembre del año pasado te dije que demolían dos casonas y en marzo una tercera, todas juntas, parta dar lugar a torre premium, incluso con salida a calle 11 de abril.

--Me acuerdo, y vos que andás muy seguido por el centro, ¿en Rodríguez al 300 no funcionaba un gremio local?

--Sí, al 340 más precisamente. Allí tenía su sede la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur. ¿Por qué me preguntás?

--Porque pasé el otro día y no ví la característica casona que cobijaba desde la década del '60 al personal no docente de la UNS. La demolieron por completo.

--Es así. Cuando la actual comisión directiva notó que la sede quedaba encerrada entre dos edificios y comenzaba a desvalorizarse, tomó una decisión interesante. Así generaron un fideicomiso, que permitirá construir otra torre de departamentos y, en esa misma estructura, incluir una nueva sede, más moderna y adaptada a las necesidades actuales.

--Bien. ¿Por dónde seguimos?

--Por Casanova y Fuerte Argentino. Varios amigos, entre ellos el Colo del Noroeste, me preguntaron que van a hacer donde estuvo el frustrado Palihue Market.

--¿Y?

--Y todos los caminos conducen al Tero y su hijo Nano, dos empresarios que siguen invirtiendo y generando puestos de trabajo.

--¿Qué van a hacer?

--Una cafetería y pastelería. Acordate que con el mismo nombre del café – confitería que abrieron en Chiclana y O´Higgins tienen una marca de café especialidad, que es lo que se viene.

--¿Y la pastelería va a ser de una chica muy conocida de nombre francés?

--No, nada que ver, va a ser algo propio. Ahora están un poco atrasados con las obras porque pusieron todos los esfuerzos y el personal disponible a la reapertura de la conocida cervecería, con nombre de distrito neoyorkino, que está ahí a lado.

--¿Cuándo reabre?

--En unos 15 días y comentan que el local está quedando muy bien.

--Decime, ya que viniste afilado con estos temas. ¿Qué van a hacer el Tero y Nano en lo que era Toovaks?

--Aún no lo tienen definido totalmente, pero la apuesta seguramente será de orden gastronómico. En ese sentido, tienen dos o tres ideas muy interesantes pero habrá que esperar un poco más.

--Juan, me hiciste acordar que ahí cerca, en el Paseo de las Esculturas, vi unos recipientes para tirar las colillas de cigarrillos.

--Sí, pero no me pidas demasiados datos, sólo sé que los puso un grupo de vecinos harto de la mugre que queda cada fin de semana. Estaría bueno que lo recolectado tenga un destino adecuado.

--El fin de semana pasado te conté de la ansiedad de “Manu” Ginóbili ante la posibilidad de ser elegido entre los mejores 75 basquetbolistas de la historia de la NBA. ¿Hay algo más? Me acuerdo que me dijiste que tenía posibilidades, a partir de lo que generó no sólo en el básquet estadounidense, sino en el mundo entero.

--Exacto. Y para reafirmar eso, el Reggio Calabria de Italia, su primer club en Europa, le rindió un curioso homenaje: al son de las rimas.

--¿Cómo es eso?

--Hay una canción en el último álbum del rapero Kento de Reggio, según me dicen muy conocido en la península, dedicado expresamente a la figura de Manu, mezclando fragmentos de calle, parquet, vida real y NBA.

--Habrá que escucharla entonces, pero hace rato que venimos charlando y no comentamos nada de dos temas policiales que dieron que hablar en la semana: asesinato de Romero Miranda y Bobinas Blancas.

--En el primer caso los investigadores están trabajando en la línea de un posible ajuste de cuentas por la forma en que murió, virtualmente ejecutado, por sus antecedentes y porque estaba vinculado al tema droga.

--De hecho se secuestraron 900 gramos de cocaína compactada en su domicilio y mucho dinero en efectivo.

--Sí, desde la época de Suris Romero Miranda estaba vinculado al narcotráfico. Ahora están buscando un auto que un testigo ve que se va del lugar cuando dejan la camioneta. Esto sucedió un rato después de la hora de muerte que determinó la autopsia.

--¿Por qué estaba en libertad?

--Porque en el caso de la condena por promoción de la prostitución, por manejar un privado en calle Soler, incluso cuando estaba en la cárcel, recibió 4 años y 3 meses de prisión. La condena fue en 2017 pero ya venía detenido, con lo cual el año pasado había cumplido la pena.

--¿Y con respecto a la causa Suris?

--El asesinado había estado detenido, lo que sucede es que el Tribunal local había absuelto en 2015 a todos al entender que no había fundamentos para tomar las escuchas de la causa y anuló todo lo que se hizo. En 2016 Casación de Nación anuló ese fallo, ordenó un nuevo juicio que sigue pendiente y ahora seguimos con 5 años de demora y en ese lapso mataron a Romero Miranda que era uno de los que tenía que ir a juicio.

--¿Y del tema Bobinas Blancas, el cual es considerado como el mayor secuestro de cocaína para exportar en territorio argentino?

--Pensá que son casi 1,9 toneladas. Hay otros con mayor cantidad, pero se secuestraron parte acá y parte en el exterior. En noviembre se van a conocer los fundamentos de las condenas y lo que entendió el Tribunal, después de 6 meses de juicio, es que la banda tenía una clara vocación de permanencia en el país, que había una red estable de tráfico internacional.

--Me quedé pensando, con el escáner móvil que acaba de comprar el puerto seguramente se pondrá una barrera más para que resulte más complicado este tipo de maniobras.

--Entiendo que sí, es un aporte muy importante para el control de las mercaderías. La inversión ha sido muy grande, 2,2 millones de dólares, pero se justifica totalmente.

--Bien, ¿algo más antes de levantar campamento?

--Tengo una de cal y una de arena para el campo.

--Ya sé. La positiva es por las lluvias.

--Sí. Veníamos de una sequía de casi tres meses, más algunos calores de 27 grados en pleno invierno. Los pastoreos estaban al límite y la fina comenzaba a sufrir.

--¿Así que final en la región cercana a Bahía Blanca cayó un promedio de 45 milímetros y en casi dos días?

--Exacto, y un poco más lejos, por Trenque Lauquen o Tres Arroyos, se registraron más de 100 milímetros. Para la próxima semana se espera algo más y otro octubre llovedor, como es un clásico por acá. Al parecer, lo peor ya pasó.

--¿Y la de arena? Aunque en realidad nunca sé si la de cal es positiva y la de arena es la negativa, pero dejamos el debate para otro día...

--Mejor entonces. Los ganaderos no tenían muchas expectativas que se levantaran las restricciones a las exportaciones de carne vacuna y, efectivamente, se prorrogaron hasta el 31 de octubre. Y creen que nada cambiará hasta fin de año.

--¿Habrá medidas de fuerza?

--Lo definirán en esta semana. Según dicen, se está pensando en algo original que el habitual paro de comercialización ganadera. Más allá de la afectación de toda la cadena productiva, lo cierto es que el tema en los frigoríficos es complejo habida cuenta que, si bien los empleados siguen cobrando la garantía horaria, que es el sueldo básico, se están perdiendo los adicionales por lo asignado a la exportación.

--No debe ser poco.

--Tal cual: casi el 50 % más de salario. Si esto sigue así, los despidos no tardarán mucho en llegar.

--¿Los precios bajaron en góndola?

--No, en general no. En el mejor de los casos se amesetaron. Pero como vos no tenés problemas en este sentido, descuento que ya estarás con ganas de ir a encender el fuego…

--Je, je... Tengo problemas, vivo en Argentina, pero eso no me impide cumplir con el ritual de los domingos. Siempre hay algo para poner a la parrilla los domingos.

--Me parece bien. Nos vemos en una semana.