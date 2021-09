Moccero: “Se hizo un uso político del allanamiento al campo”

El intendente municipal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, señaló que “le llama la atención” que se haya conocido la noticia de un allanamiento en su campo -por una causa por supuesta trata de personas- por parte de la Policía Federal, a escasos días de las elecciones primarias, y afirmó que es víctima de un ataque político.

“Es una noticia descabellada, a diez días de las elecciones; esto no es casual. La oposición ha buscado ensuciarme permanentemente en todos mis años de gestión, o judicializando la política para que la gente piense lo peor y no nos vote. No me sorprende el agravio”, sostuvo.

En ese sentido, informó que los allanamientos dieron como resultado negativo.

“Ni sé lo que buscaban. También allanaron el tambo que tenemos alquilado y ahí también dio negativo. Esto es un ataque político; no creo en las casualidades”, denunció.

El intendente municipal dijo que su abogado de Bahía Blanca, Valentín Fernández, llegará hasta las últimas consecuencias y que “alguien está detrás de esto y vamos a desenmascararlo”.

“Sabemos que juegan con los tiempos de la Justicia que es lenta y quieren sembrar la duda en la población”, sostuvo.



Vallejos y Moccero, en la conferencia de prensa.



Moccero agregó que la oposición está buscando “cualquier cosa y nosotros estamos haciendo obra; judicializar la política es mediocre, ya se hizo años atrás”.

“Esto es una cuestión política: ya me han denunciado porque faltaban cloacas, y en otro momento por incumplimiento de funcionario público. La población repudia este tipo de mentiras. Estoy muy tranquilo y voy a seguir trabajando. La oposición juega con este tipo de causas para ensuciar a diez días de las elecciones”, manifestó.

Por su parte, Stefanía Vallejos, secretaria privada del intendente, manifestó que la causa tiene secreto de sumario y que no se puede dar mayor detalle.

“A través de nuestra defensa, estamos poniendo en su conocimiento la información brindada por medios de Bahía Blanca, que comunicaron datos que no están permitidos por el secreto de sumario. Es una causa federal muy delicada”, afirmó. (Agencia Coronel Suárez).