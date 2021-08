"La negociación ha concluido; no podíamos hipotecar el club", dijo Laporta

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, explicó hoy que la continuidad de Lionel Messi implicaba "hipotecar el club por medio siglo" debido al fair play financiero impuesto por LaLiga de España.

De esta manera, justificó la decisión de terminar las negociaciones para la renovación del contrato ya que la institución "está por encima de todos todos, incluso del mejor jugador del mundo".

"Leo Messi ha puesto todas las facilidades que ha podido", agregó el presdiente.

Además, señaló que "no quiere generar falsas esperanzas, esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar y no podíamos incluir al jugador por el límite salarial que tiene el Barca", señaló y así dio por finalizada la etapa del rosarino en el club luego de 21 años.

"NO QUIERO GENERAR FALSAS ESPERANZAS". En conferencia, Joan Laporta dio por finalizado el tema Messi y explicó los motivos por los cuáles la Pulga no seguirá en el Culé.



