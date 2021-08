Ante el aumento de casos, en la comuna ya hablan de un "pequeño rebrote"

El secretario de Gobierno de Bahía Blanca, Adrián Jouglard, señaló que el leve aumento en el número de casos positivos de COVID-19 en la ciudad tiene que ver con un "pequeño rebrote", directamente relacionado a la ola de contagios que se dio entre mayo y junio.

“Hoy vemos que la cantidad de nuevos positivos no termina de bajar, mientras que desde el Hospital Municipal nos dicen que se está dando un aumento en la cantidad de gente que va a la guardia y en el número de internados. Suponemos que puede tratarse de un rebrote de la ola de COVID que pasamos entre mayo y junio”, sostuvo.

De cualquier modo, el funcionario manifestó a "La Nueva." que no se espera que esta situación termine generando un alza importante en los casos.

Hasta ayer, el promedio diario de las últimas dos semanas es de 146,1 casos y 1,4 muertes.

“Si recordamos el brote que tuvimos en octubre pasado, en noviembre la cantidad de positivos comenzó a bajar y a fines de diciembre y parte de enero tuvimos un pequeño rebrote. Entonces, el que tenemos ahora sería un rebrote de la ola que tuvimos entre mayo y junio y que, vale aclarar, no es atribuible a la variante Delta”, explicó.

Jouglard también aclaró que el aumento en el número de casos se observa a partir del incremento en la cantidad de testeos que se llevan a cabo en la ciudad.

“Por ejemplo, cuando recién se habilitó, en el centro de testeo de la terminal de colectivos se hacían entre 10 y 12 tests por día, y hoy ese número se multiplicó por 10. Mientras uno más busca, más cantidad de casos va a haber”, explicó.



Adrián Jouglard, secretario de Gobierno bahiense.



En cuanto a la petición que había realizado el municipio -la semana pasada- para que Bahía subiera de fase y que, finalmente, el gobierno bonaerense no tuvo en cuenta, señaló que el reclamo todavía se mantiene y recalcó que la ciudad tiene “reales posibilidades” de pasar a fase 4.

“La Provincia hace una evolución general y esta semana pasada pasó una cantidad importante de distritos a fase 4. Tal vez la semana que viene nos toque a nosotros”, dijo.

En ese sentido, señaló que el cambio de etapa sanitaria solo implicaría unas pocas modificaciones en cuanto a los aforos permitidos y remarcó que algunas medidas restrictivas dejaron de obtener respuestas positivas por parte de la gente.

“Este tipo de mecanismos de cuidado ya no tienen impacto como medida colectiva, porque ya no hay mucho apego a esa situación. Llevamos más de 500 días desde el comienzo de la pandemia, y hay una parte de la sociedad que ya no cree o no quiere que ese sea el modo”, sostuvo.

La solución o la respuesta, agregó, estaría en las responsabilidades individuales y en la cultura individual del cuidado para prevenir posibles contagios

“Más allá de los avances que se hagan, el coronavirus es una enfermedad que va a permanecer en la humanidad por unos cuantos años, y habrá que aprender a convivir como ya se hace con la gripe o con alguna otra enfermedad estacional; no va a desaparecer del mapa”, advirtió.